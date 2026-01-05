La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cuerpo ha obligado a la intervención del helicóptero de la Ertzaintza

Recuperan el cadáver de un senderista en Peñas de Aia, Guipúzcoa

Compartir







El senderista de 54 años cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado este lunes por los Servicios de Emergencia de Euskadi en el Parque Natural de Peñas de Aia, es el preso de ETA, Iban Apaolaza, que se encontraba en tercer grado penitenciario. Su familia denunció su desaparición este pasado domingo por la noche cuando no volvió tras salir a hacer una ruta de senderismo por la mañana en el término municipal de Oiartzun (Guipúzcoa).

La red ciudadana Sare ha trasladado sus "condolencias" a la familia de Apaolaza, "preso vasco que se encontraba en tercer grado penitenciario".

La familia denunció que había salido al monte y que no había regresado

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de las 22:00 horas de la noche de este pasado domingo la familia del senderista dio aviso de su desaparición, puesto que por la mañana había salido al monte y no había regresado a su domicilio.

Tras solicitar ayuda para su localización, poco antes de la medianoche se estableció un dispositivo de búsqueda coordinado por un técnico de la Dirección de Atención de emergencias del Gobierno Vasco. En el dispositivo han participado recursos de la comisaría de la Ertzaintza de Errenteria, el helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía autonómica vasca, Bomberos, Policía local y Cruz Roja.

Localizaron el cuerpo a las 10:00 horas de la mañana

Tras las labores de búsqueda, el cuerpo sin vida del senderista ha sido localizado alrededor de las 10:00 horas de esta mañana en Peñas de Aia.

La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cuerpo ha obligado a la intervención del helicóptero de la Ertzaintza que, tras rescatarlo, lo ha trasladado hasta el punto de encuentro con la funeraria. La víctima será trasladada al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.