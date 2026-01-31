Rocío Martín 31 ENE 2026 - 10:41h.

La mujer confesó el crimen a su hija pequeña por teléfono, y esta fue quien dio aviso a las autoridades

Según las primeras hipótesis, podría tratarse de un móvil sentimental tras una discusión por celos

BilbaoLa Ertzaintza mantiene este sábado bajo su custodia a la mujer de 55 años arrestada ayer tras confesar haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en el domicilio que compartían del barrio bilbaíno de Uribarri.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, agentes de la Policía vasca acudieron este viernes hasta el piso de la pareja, en portal número 12 de la calle Maurice Ravel, tras recibir pasadas las diez de la mañana un aviso de un presunto homicidio.

La mujer alertó primero a su hija y luego confesó ante la Policía

Según recoge Diario Vasco, la mujer confesó el crimen a su hija pequeña por teléfono, y esta fue quien dio aviso a las autoridades: "Mi madre mató a mi padre", gritó a los primeros agentes que llegaron al domicilio.

Los agentes encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. La mujer, que también se encontraba en el domicilio, confesó a los policías que había matado a su pareja, por lo que fue detenida como autora del homicidio.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen. Según las primeras hipótesis, podría tratarse de un móvil sentimental tras una discusión por celos.

La víctima regentaba un establecimiento hostelero en la calle Trauko -Bar Fernan-, ubicado a escasos 30 metros del lugar donde presuntamente han sucedido los hechos.