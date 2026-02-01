Redacción Euskadi 01 FEB 2026 - 17:33h.

Todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental

El pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza

Compartir







ÁlavaUn niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza.

La caída del menor habría sido accidental

Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.

El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.