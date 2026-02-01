Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Oion, Álava
Todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental
El pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza
ÁlavaUn niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza.
La caída del menor habría sido accidental
Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.