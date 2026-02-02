Redacción Euskadi 02 FEB 2026 - 13:55h.

Tras una discusión por el telefonillo, el vecino bajó y agredió al repartidor en el portal

BilbaoEl Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratifica la condena de dos años de prisión a un vizcaíno por agresión. Su víctima fue un repartidor que acudió a la vivienda con correspondencia de una compañía de luz y gas.

Los hechos ocurrieron a finales de 2022, cuando el trabajador llamó al portero automático de una vivienda de la localidad vizcaína de Sopela para hacer entrega de una comunicación postal. Al parecer, víctima y agresor discutieron verbalmente por el telefonillo hasta que el ahora condenado bajó al portal y agredió al repartidor, pegándole un puñetazo y golpeándolo en el suelo.

Tardó casi dos meses y medio en recuperarse de las lesiones

El brutal ataque, según publica El Correo, le provocó lesiones de las que tardó casi dos meses y medio en recuperarse: un traumatismo craneoencefálico, edema frontal, una herida en el labio superior, la fractura de una pieza dentaria y cervicalgia.

Por aquella agresión, el vecino fue condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a dos años de prisión, pero recurrió la sentencia ante el Alto Tribunal vasco, que ahora desestima su reclamación y confirma el fallo emitido por la justicia vizcaína que le condenaba a dos años de privación de libertad, a abonar una indemnización de casi 6.000 euros por las lesiones y daños materiales. La sentencia no es firma ya que contra ella aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.