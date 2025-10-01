Redacción Euskadi 01 OCT 2025 - 14:30h.

La justicia considera que se ausentó hasta 15 horas de su puesto de manera injustificada

Avalan el despido de un trabajador que extrajo 55.000 archivos con información de su empresa

Compartir







BilbaoEl Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao que avaló el despido de una trabajadora de Caixabank que incurrió en reiteradas ausencias injustificadas de su puesto laboral.

En concreto, la trabajadora era la directora de una sucursal de esta entidad bancaria en el municipio vizcaíno de Berriz. Llevaba en la empresa desde 1999 y cobraba un sueldo de más de 7.300 euros. Nada de eso, impidió, según considera probado este tribunal, que la responsable llegara, al menos en una ocasión, a cerrar la oficina hasta casi dos horas para, presuntamente, ir a la peluquería y a faltar de forma injustificada un total de 13 horas.

PUEDE INTERESARTE La Justicia vasca da la razón a un 'súper' que despidió a una empleada por robar 15 euros a una clienta

La empresa decidió despedirla y ella recurrió a los tribunales. El primer fallo dio la razón a la entidad bancaria y ella apeló al Superior de Justicia que le da un nuevo varapalo judicial. Pese a todo, la sentencia no es firme, y la exdirectora podría aún presentar recurso ante el Supremo.

Otros despidos y otros fallos

A principios de 2025, el TSJPV avaló el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona por copiar un gran volumen de documentos de la empresa en USB. Primero, fue un juzgado de Vitoria el que consideró procedente su despido y posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).El despido se produjo después de que la empresa pillara a su entonces empleado copiando en memorias externas gran cantidad de información de la empresa. Una auditoria concretó que en cuatro días, este exempleado extrajo en memorias USB un total de 55.129 archivos.

PUEDE INTERESARTE Ratifican el despido de una mujer por poner lejía en la botella de agua de un compañero

En otras ocasiones, el Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado a favor del trabajador, como en la sentencia pionera que, en mayo de 2024, declaró nulo por discriminación el despido de un trabajador que estuvo dos años de baja médica tras un accidente de trabajo. Por primera vez, el TSJPV aplicó entonces el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La justicia vasca obligó entonces a la empresa a readmitir al trabajador despedido y a indemnizarle con 12.000 euros.