11 FEB 2026 - 06:30h.

La familia, procedente de China, llegó en 2006 a Legazpi, donde desde hace tres años Yisha baila danzas vascas

'Txikito', el bailarín virtual que enseña danzas vascas gracias a la IA: "No es tan difícil"

San SebastiánA sus 12 años, la legazpiarra de origen chino Yisha Wang Xu lleva toda su vida en Guipúzcoa. Aquí nació y aquí reside junto a su familia que regenta el primer bazar chino que abrió en la localidad. Solo sus rasgos asiáticos y su nombre recuerdan los orígenes de esta familia llegada a Euskadi, en 2006, desde Barcelona, donde residieron unos años tras dejar atrás su ciudad natal, próxima a Shanghai.

Aquí echaron raíces y también aquí nació su tercera hija, la pequeña de tres hermanos, Yisha que estudia en una de las ikastolas de Legazpi, es euskaldun (habla euskera) y además, baila en un grupo de danzas vascas. Precisamente, a principios de este mes de febrero, la pequeña Yisha se coronaba como ganadora del campeonato de aurresku, VIII. Liga de Aurresku Juvenil, disputado en la localidad de Villabona.

Con un impecable traje tradicional vasco, alpargatas blancas y mandil a la cintura, la niña de origen chino demostró sus dotes para bailar el aurresku, tal vez, la danza popular vasca más internacional, no en vano, es la que se baila a modo de homenaje y es habitual en ceremonias de todo tipo, desde bodas a actos públicos.

Tres años practicando danzas vascas

En el concurso participaron 24 chicos y chicas de entre 11 y 15 años, divididos en los niveles B y D. A `pesar de que solo lleva tres años practicando danzas vascas, la legazpiarra Yisha Wang Xu ganó la eliminatoria de categoría B. Fruto, tal y como recalca el Ayuntamiento de Legazpi, “del trabajo realizado y del nivel mostrado”. También su profesora, Amaia Azpeitia Osinalde, recibió un premio a su labor.

El Consistorio en una nota pública pone en valor el trabajo que realiza Sustraiak dantza taldea, del que Yisha Wang Xu forma parte, en la formación de los dantzaris y en la transmisión de la danza vasca.

La dantzari de Legazpi, al ritmo del txistu y el tamboril, no tuvo rival en la interpretación de una de las expresiones más conocidas de la cultura tradicional vasca, el aurresku. Demostrando que por sus venas corre sangre china pero por sus piernas y pies de dantzari, lo hace sangre vasca.