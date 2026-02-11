La Policía señala que la atacante sería una mujer a la que han encontrado muerta con lo que parece ser una "lesión autoinfligida"

Seis personas fueron asesinadas en el interior del centro educativo, otra murió en la ruta al hospital y otros dos fueron hallados sin vida en una residencia ligada a la atacante

CanadáUn tiroteo masivo en una escuela de Secundaria de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, ha sacudido hoy al país y ha sembrado el pánico entre los estudiantes después de que la atacante, identificada inicialmente como una "mujer de pelo castaño", irrumpiese en el centro educativo y abriese fuego indiscriminadamente. En total, acabó con la vida de 9 personas antes de quitarse la vida, dado que su cadáver fue localizado con lo que parece ser una “lesión autoinfligida”.

Según las primeras informaciones, seis personas fueron asesinadas en el interior del centro educativo, otra murió en la ruta al hospital y otros dos fueron hallados sin vida en una residencia ligada a la atacante. Además, se ha informado de al menos 25 heridos.

El tiroteo masivo en la escuela de Tumbler Ridge, en Canadá

Según han informado las autoridades en un comunicada, fue a aproximadamente las 13:20 horas (hora local), cuando la Policía Montada de Canadá (RCMP) recibió un aviso sobre un tirador activo en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge, tras lo cual se procedió al envío inmediato de una alerta pública, similar al ES-Alert de España, que no fue cancelada hasta las 17:45. Entre ese tiempo, no obstante, el pánico se adueño de la localidad tras una nueva escena, aunque esta vez en Canadá, con estudiantes aterrados y tratando de salvar sus vidas tras escuchar los primeros disparos dentro del centro educativo.

Cuando los agentes de la Policía canadiense llegaron al lugar, "localizaron a varias víctimas" y a la presunta tiradora, que ya estaba "muerta" con la citada "lesión autoinfligida". En total, precisan las autoridades en su comunicado, seis personas "fueron halladas muertas dentro de la escuela", mientras otras "dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales". Una tercera, indican, "falleció en el traslado" al centro médico.

A ese balance, añaden además que "aproximadamente otras 25 personas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida".

"Todos los estudiantes y el personal restantes fueron evacuados sanos y salvos", apunta la Policía Montada de Canadá (RCMP), que incide en que está "trabajando en estrecha colaboración con el distrito escolar para apoyar un proceso coordinado de reunificación familiar", brindando la asistencia necesaria tras la tragedia.

Investigan la residencia vinculada a la atacante donde se han encontrado otros dos muertos

Como parte de la investigación en curso, la Policía añade además que han "identificado un lugar secundario que se cree está relacionado con el incidente, donde se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas en una residencia". Sin dar detalles específicos sobre la identidad de estas, los medios ya especulan de que se pueda tratar de familiares de la atacante.

Desarrollando sus pesquisas para esclarecer el caso con un amplio despliegue de brigadas especiales, "los agentes están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado con los sucesos de hoy", tal como detallan las autoridades en su comunicado.

“Esta fue una situación dinámica y de rápida evolución, y la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad fue crucial en nuestra respuesta”, ha señalado el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte. “Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente. Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad, y agradecemos la cooperación demostrada por los oficiales que continúan su trabajo para avanzar en la investigación”, ha añadido.