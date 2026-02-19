Redacción Euskadi 19 FEB 2026 - 11:00h.

El 26 de marzo se celebran las elecciones sindicales de la Ertzaintza a las que EKOS se presenta por primera vez

Un total de 7.482 ertzainas podrán ejercer su derecho al voto

Compartir







BilbaoEl mismo año en el que se celebraron las últimas elecciones sindicales de la Ertzaintza nació Ertzaintzaren Sindikatu Korporatiboa (EKOS) un sindicato corporativo de la Policía vasca fruto de la unión de exmiembros del sindicato SIPE, de antiguos afiliados de CCOO y de agentes de las últimas promociones.

Dado que EKOS surgió en noviembre y las elecciones se celebraron ocho meses antes, en la actualidad no tiene representación, algo que podría cambiar a partir del próximo 26 de marzo, día en el que se celebrarán las próximas elecciones sindicales.

PUEDE INTERESARTE La guerra entre academias de opositores a la Ertzaintza llega a los tribunales: investigan una supuesta filtración de exámenes

Su presidente, tal y como publica El Correo, es además de ertzaina, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fundamenta sus creencias en la Biblia, como su norma de fe y práctica, y la observancia del sábado como día de reposo, la creación divina, y un estilo de vida saludable. No es el único agente de la Ertzaintza que profesa esta religión, de hecho, en las oposiciones celebradas en 2025 para optar a una plaza dentro del Cuerpo, una aspirante adventista adujo que no podía hacer la prueba en sábado, día sagrado en su religión. Para respetar su libertad religiosa, impedir filtraciones y evitar que la OPE pudiera ser anulada, en un futuro, Seguridad le permitió examinarse sola y de noche tras pasar aislada todo el sábado.

Un aspecto más controvertido es el del uso de armas. Se da la circunstancia de que los cristianos adventistas se opondrían a portar armas. De ahí, que para evitar que las creencias religiosas de los aspirantes a agentes puedan condicionar este aspecto una vez en el cuerpo, entre los requisitos exigidos a los aspirantes a participar en la Oferta Pública de Empleo de la Ertzaintza en 2025 se especificaba claramente la de "comprometerse a portar armas y en su caso utilizarlas".

PUEDE INTERESARTE Se convocan nuevas oposiciones a Ertzaintza y policía local tras el suspenso del 90% de los candidatos

26 de marzo, elecciones

Las próximas elecciones sindicales para elegir a los representantes de la Ertzaintza se celebrarán, según anunció el departamento vasco de Seguridad el próximo mes de marzo, en concreto el jueves 26. Un total de 7.482 ertzainas podrán ejercer su derecho al voto, de ellos 1.456 ertzainas lo harán en Álava, 3.898 agentes en Vizcaya y en Guipúzcoa podrán votar otros 2.128. De las urnas saldrán elegidos 60 representantes: 23 vizcaínos, 20 en Gipuzkoa y 17 en Álava.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las últimas elecciones sindicales dentro de la Policía Vasca se celebraron el 10 de febrero de 2022 y la representación sindical en la Ertzaintza ha sido desde entonces de 22 representantes de ERNE, 20 de Esan, 10 de Euspel, 7 de Sipe y 4 de ELA.

Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), la campaña electoral comenzará el 10 de marzo y finalizará el 24 de ese mismo mes. Las elecciones se celebrarán el 26 de marzo.