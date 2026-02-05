Logo de telecincotelecinco
La guerra entre academias de opositores a la Ertzaintza llega a los tribunales: investigan una supuesta filtración de exámenes

Varios agentes de la Ertzaintza durante un operativo policial en Bilbao
Varios agentes de la Ertzaintza durante un operativo policial en Bilbao.. Redacción Euskadi
Vitoria-GasteizLa guerra entre academias que forman a futuros policías en Euskadi ha llegado a los tribunales. El motivo, una presunta filtración de exámenes en las últimas oposiciones conjuntas, a la Ertzaintza y la Policía Local, celebradas en verano de 2025 y que ahora investiga un juzgado de instrucción de Vitoria. En aquella última convocatoria suspendieron el 90 por ciento de los candidatos y este sábado 7 de febrero, se celebra otra convocatoria urgente.

Una academia de la capital alavesa, que forma alumnos para presentarse a la OPE de Ertzaintza, ha denunciado por lo penal a otra, con sedes en las tres capitales vascas, por supuestamente haber recibido el examen desde la Academia de Arkaute antes de la OPE y formar a los opositores conociendo el contenido de las pruebas antes del examen.

La crisis de la filtración de exámenes se desató tras la última oposición conjunta de la Ertzaintza y Policía Local, celebrada el pasado verano, y en la que suspendieron el 90 por ciento de los candidatos.

El suspenso masivo, el origen

La debacle fue tal, en las pruebas teóricas y psicotécnicas de la última convocatoria, que solo aprobaron 380 de los 3.609 candidatos, quedando 270 plazas sin cubrir. Por lo que el departamento de Seguridad se vio obligado a convocar otra Oferta Pública de Empleo, que se va a celebrar este próximo sábado 7 de febrero.

3.764 candidatos, 2.383 hombres y 1.381 mujeres, se examinan en esta convocatoria urgente y en la que, dado lo ocurrido en verano, se ha rebajado el nivel de exigencia en la parte psicotécnica.

Tras hacerse públicas las denuncias e incluso abrirse una investigación interna en la Ertzaintza, ahora la guerra de academias se ha judicializado y los acusados se enfrentan a posibles consecuencias penales.

