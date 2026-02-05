Redacción Euskadi 05 FEB 2026 - 14:19h.

Las acusaciones llegaron tras el suspenso masivo de la última OPE de la Ertzaintza y ahora las investiga un juzgado

Una opositora a Policía se examina en Euskadi, sola y de noche por su religión

Vitoria-GasteizLa guerra entre academias que forman a futuros policías en Euskadi ha llegado a los tribunales. El motivo, una presunta filtración de exámenes en las últimas oposiciones conjuntas, a la Ertzaintza y la Policía Local, celebradas en verano de 2025 y que ahora investiga un juzgado de instrucción de Vitoria. En aquella última convocatoria suspendieron el 90 por ciento de los candidatos y este sábado 7 de febrero, se celebra otra convocatoria urgente.

Una academia de la capital alavesa, que forma alumnos para presentarse a la OPE de Ertzaintza, ha denunciado por lo penal a otra, con sedes en las tres capitales vascas, por supuestamente haber recibido el examen desde la Academia de Arkaute antes de la OPE y formar a los opositores conociendo el contenido de las pruebas antes del examen.

La crisis de la filtración de exámenes se desató tras la última oposición conjunta de la Ertzaintza y Policía Local, celebrada el pasado verano, y en la que suspendieron el 90 por ciento de los candidatos.

El suspenso masivo, el origen

La debacle fue tal, en las pruebas teóricas y psicotécnicas de la última convocatoria, que solo aprobaron 380 de los 3.609 candidatos, quedando 270 plazas sin cubrir. Por lo que el departamento de Seguridad se vio obligado a convocar otra Oferta Pública de Empleo, que se va a celebrar este próximo sábado 7 de febrero.

3.764 candidatos, 2.383 hombres y 1.381 mujeres, se examinan en esta convocatoria urgente y en la que, dado lo ocurrido en verano, se ha rebajado el nivel de exigencia en la parte psicotécnica.

Tras hacerse públicas las denuncias e incluso abrirse una investigación interna en la Ertzaintza, ahora la guerra de academias se ha judicializado y los acusados se enfrentan a posibles consecuencias penales.