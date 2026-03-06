Maitena Berrueco 06 MAR 2026 - 06:30h.

Vivir solo y ser mayor de 65 años incrementa por 3 el riesgo de morir en un incendio doméstico

Vizcaya suma a su Cuerpo de Bomberos un robot como el que participó en la extinción del incendio en Notre Dame

BilbaoSegún revelan algunos estudios, la probabilidad de fallecer en un incendio producido en el interior de una vivienda, se multiplica por tres en personas mayores de 65 años y por ocho para quienes superan los 85. La principal causa de muerte en esos incendios domésticos es la intoxicación por humo y gases tóxicos. La edad no es el único factor de riesgo: vivir solo incrementa significativamente el riesgo. “El riesgo de fallecer en un incendio es tres veces mayor para quienes viven solos”, explican.

Por la noche, en la habitación y durante los meses de frío, son los momentos y lugares en los que se registran la mayoría de víctimas mortales en trágicos incendios desatados en el hogar. Las cifras demuestran la vulnerabilidad de los más mayores en los fuegos domésticos, algunos de los episodios más dramáticos registrados en Vizcaya han ocurrido en los últimos años en la comarca de Busturialdea.

De ahí, que se haya escogido precisamente esta zona para poner en marcha un plan piloto para proteger a los mayores y personas vulnerables, que podría extenderse posteriormente a otras comarcas vizcaínas.

El ejemplo alemán

Para ello, se ha previsto la instalación de detectores de humo en 2.450 domicilios aproximadamente. Vizcaya sigue así el ejemplo de países como Alemania, donde las muertes anuales por incendio se han reducido en un 27%, gracias a la instalación de detectores de humo.

En concreto, estos aparatos homologados y que cuentan con baterías con una vida útil de unos 10 años, se fijarán al techo con una cinta adhesiva en 1.250 hogares de personas usuarias del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) y/o beneficiarias de la PECEF (Prestación económica para cuidados en el entorno familiar); en 620 hogares de personas mayores de 70 años que viven solas; y en casa de otros 600 vizcaínos menores de 70 que también vivan solos, y a quienes sus respectivos ayuntamientos les instalarán el detector. “Se da la circunstancia de que, en algunos municipios, serán instalados en todas las viviendas, independientemente de la edad y de la condición de la persona, lo que suma un total de unos 1250 hogares”, aseguran desde la institución foral.

Conscientes de que no basta con hacer entrega del detector y que es necesaria una correcta instalación y utilización de los mismos, la provincia vasca ha previsto el envío de cartas personalizadas explicando el objetivo de la campaña, su desarrollo y los pasos que deben seguir las personas destinatarias. Además se celebrarán charlas informativas y de riesgos en el hogar, en varios municipios de la comarca. Podrán acudir tanto las personas afectadas como las personas cuidadoras con el fin de resolver las dudas que puedan surgir y donde también se enseñarán buenas prácticas en materia de prevención de incendios domésticos. Entrega, junto con el detector, de un tríptico informativo explicando para qué vale, como funciona y donde colocarlo. Tutoriales y guías accesibles mediante código QR, con instrucciones visuales para la correcta instalación de los detectores.

El procedimiento de entrega varía según el colectivo: