Maitena Berrueco 14 NOV 2025 - 13:52h.

La víctima mortal, único empadronado, acumulaba quejas y denuncias del resto de vecinos

Este año, otro hombre murió en Vizcaya al saltar por la ventana cuando huía de las llamas

BilbaoEl hombre que se precipitó, este jueves, desde el tercer piso en llamas de la calle El Carmen de Barakaldo ha muerto en el hospital de Cruces, a donde fue trasladado en estado grave tras impactar contra el suelo cuando huía del fuego. La víctima mortal era la única persona empadronada en la vivienda, si bien, en el momento del incendio, había otros tres hombres dentro que tuvieron que ser rescatados y trasladados a otros centros hospitalarios.

El incendio ha destapado la caja de pandora. Los vecinos del portal número 3 de la calle El Carmen de la localidad vizcaína revelan que tras los muros de este bloque se vivía, desde hace años, un auténtico infierno por el conflicto vecinal que mantenían con el inquilino del piso, ahora fallecido, y quienes solían frecuentarlo. El piso, que ha quedado inhabilitado, ha sido sellado, y esta mañana una patrulla policial hacía guardia en la calle para evitar que nadie entre a la vivienda.

En el tercer piso, devorado por las llamas, se encontraban cuatro hombres, de entre 46 y 60 años, tres de ellos, según informó la Ertzaintza, de nacionalidad española y un cuarto de origen magrebí. El conflicto con los ocupantes de la vivienda calcinada habría ido escalando en intensidad durante los últimos cinco años, por la sucesión de robos, desperfectos en las zonas comunes, impagos, ruidos y altercados de los que les responsabilizan el resto de vecinos.

Años de quejas

La convivencia en este edificio de la calle El Carmen no era buena y los vecinos llevaban años denunciando la situación. Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de la localidad fabril había advertido, antes de hacerse público el fallecimiento del inquilino, que solicitaría al Gobierno Vasco, titular de la vivienda, que pusiera fin al arrendamiento de este piso.

Se desconocen, por el momento, las causas de un incendio, que comenzó sobre las 05.50 horas de este pasado jueves, y que pese a ser extinguido por los bomberos, fue tan voraz que ha dejado la vivienda “inhabitable”, por lo que ha sido sellada.

A muchos, aún hoy les dura el susto en el cuerpo. Fueron las sirenas de las dotaciones de bomberos y patrullas de la policía las que les despertaron, cuando aún no había amanecido, y ocho de ellos, tuvieron que salir con lo puesto de sus casas mientras duraron los trabajos de extinción.

Cuatro hombres, todos ellos se encontraban en la vivienda quemada, resultaron heridos. Uno de sus moradores, un hombre de 48 años, de nacionalidad española, resultó herido grave y tuvo que ser trasladado al Hospital de Cruces, tras haberse precipitado desde una de las ventanas de la vivienda, supuestamente, para huir de las llamas. Este viernes se conocía la noticia de su fallecimiento al no poder superar las graves heridas que le ocasionó su impacto al caer desde el tercer piso a la calle. Otros tres hombres, que se encontraban en el interior de la vivienda afectada, fueron rescatados y trasladados a centros sanitarios de Barakaldo, uno al Hospital de Cruces y los otros dos, al Hospital de San Eloy.