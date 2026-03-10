El párroco de Azkoitia, Guipúzcoa, crea una crowfunding para reparar la parroquia

Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 17:35h.

El párroco Félix Azurmedi ha creado una campaña para recaudar fondos y poder pagar la obra del tejado de la parroquia

La parroquia de Azkoitia está de reformas. Está renovando su tejado tras detectar problemas en las estructuras. Unos fallos que suponían un elevado riesgo para los vecinos que acuden al lugar. Su responsable, el párroco Félix Azurmedi, ha pedido fondos para poder pagar esta obra.

Para ello, ha escrito una carta en la que se dirige a todos los vecinos, donde explica que a finales del año pasado comenzó a caer fragmentos de bóveda, una situación tan alarmante que requirió de un análisis urgente del edificio. Los especialistas comprobaron que la estructura del tejado estaba muy deteriorada por la humedad y porque tenían una plaga de termitas. Las tejas también necesitaban ser reemplazadas, según afirma ‘El Diario Vasco’.

La ultima vez que la parroquia fue reformada fue hace 35 años. El presupuesto de la nueva obra es de más de 870.000 euros, una cantidad que la parroquia no puede asumir. Por lo que, para hacer frente a este gran gasto, solicitaron la ayuda de diferentes instituciones públicas. Estiman que el Gobierno destine 200.000 euros, la Diputación otros 100.000, 80.000 euros de los fieles y 200.000 del fondo parroquial. Pero no es suficiente.

Tratan de recaudar el resto de fondos

A través del Ayuntamiento y del medio ‘Noticias de Gipuzkoa’ han plasmado las cuentas a través de las cuales se puede colaborar haciendo la donación. Además, han explicado que la obra de la parroquia será considerada como prioritaria por la ‘Ley de Mecenazgo’, por lo que se podrá desgravar hasta un 30% del dinero aportado, y un 16% del Impuesto de Sociedades para las empresas.

Esta campaña ha sido creada con el objetivo de recaudar todo el dinero que falta a pesar de la contribución del Gobierno vasco y de diversas instituciones. La obra todavía no ha podido ser terminada, y el techo de la parroquia necesita ser arreglado urgentemente.