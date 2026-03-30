Maitena Berrueco 30 MAR 2026 - 13:51h.

Con cuatro cámaras y 115 kilos, 'Unamuno' estará cinco años a 500 kilómetros de la Tierra

Cuenta atrás para el lanzamiento del primer satélite 100% vasco desde California: "Por fin vamos a lanzar

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BilbaoLa empresa aeroespacial vasca Satlantis acaba de lanzar al espacio su quinto y último satélite ‘made in’ Euskadi. Un “dron espacial”, al que han bautizado como 'Unamuno', “en honor a una bilbaíno universal”, y que destaca por su tremenda flexibilidad y ser capaz de ofrecer una alta resolución e identificar objetos o personas camufladas. Se trata de un hermano gemelo de su anterior satélite Garai, dotado con cuatro cámaras y de 115 kilos de peso.

La firma vasca, especializa en tecnología óptica para satélites ha puesto en órbita ya varios satélites, “nueve lanzamientos que hemos sufrido con éxito”, puntualiza su CEO Juan Tomás Hernani. Cada uno de ellos es “como un hijo” y el momento de su lanzamiento, “un parto”. De ahí, la mezcla de emoción y nerviosismo contenido que este lunes 30 se respira en la sede que Satlantis tiene en el Parque Científico del campus de la EHU en Leioa.

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A través de las pantallas, ni Hernani ni el resto de miembros de la empresa del sector aeroespacial quitan ojo a lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, en concreto, en California, lugar del lanzamiento de 'Unamuno', un sistema gemelo del Garai. Este satélite ‘made in’ Euskadi, no en vano “más del 75 por ciento de su tecnología se ha desarrollado en el País Vasco".

Un dron espacial del tamaño de una lavadora

Si todo sale como se espera, este satélite “del tamaño de una lavadora” y 115 kilos, dotado con cuatro cámaras y dotado de tecnología Flex sats, que le permite “salirse la órbita y hacer dibujos tremendamente flexibles” estará durante al menos cinco años a 500 kilómetros de distancia de la tierra. "Las misiones tendrán una vida útil nominal de aproximadamente 5 años y proporcionarán cobertura global con imágenes multiespectrales de alta resolución en VNIR (5 bandas), SWIR (5 bandas), polarimetría, además de vídeo e imágenes en PAN", explican desde Satlantis.

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'Unamuno' llega al espacio tras su hermano gemelo 'Garai', lanzado el pasado mes de enero, ambos son dos microsatélites de observación terrestre de alto rendimiento, diseñados para proporcionar una resolución submétrica. Cada satélite lleva a bordo dos instrumentos de doble canal con capacidades multiespectrales, de infrarrojo de onda corta, polarimetría y vídeo: las cargas útiles ISIM-90 e ISIM-170, desarrolladas por esta empresa vasca.

Tras el lanzamiento, este quinto satélite se suma a una familia a la que ya pertenecen otros satélites bautizados para "reclamar el papel de vascos ilustres" como Urdaneta u Horacio, en honor a Horacio Echevarrieta. El próximo satélite coincidiendo con el centenario del buque se llamará Elcano, pero en Satlantis ya barajan un nombre de mujer, vasca por supuesto, para su próxima criatura espacial.