La Policía Nacional y un juzgado de Sevilla investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre

"Me voy para el cuarto de baño y me encuentro a mi niña achicharrada", ha denunciado la madre de la niña en una entrevista con 'Canal Sur'

Compartir







SevillaLa Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses a causa de las quemaduras sufridas mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre, por las que la menor ha estado dos meses ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven en un tiroteo en Torrelodones, Madrid

La niña tenía el 60% de su cuerpo con quemaduras

Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes.

La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.

La denuncia de la familia de la pequeña: "Me encontré a mi niña achicharrada"

La madre, en declaraciones a 'Canal Sur', ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna. "El primer llanto que escucho de mi hija, me voy para el cuarto de baño y me encuentro a mi niña achicharrada".

Por su parte, la abuela de la pequeña, Yolanda Jiménez, también ha concedido declaraciones al medio de comunicación anteriormente citado en las que ha pedido justicia: "Me encontré a mi hija en la puerta del baño chillándole 'qué le has hecho a mi hija'".

PUEDE INTERESARTE Muere una médica de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia

La pareja insiste en que las quemaduras se produjeron debido a un accidente. Sin embargo, la familia de la niña insiste en que fue un episodio intencionado. "Dice que fue a coger una toalla y la niña abrió el grifo y le dio al agua caliente. No es fiable, no es fiable porque mi niña tenía 14 meses, mi niña no andaba siquiera", declara la abuela de la menor a la televisión andaluza.

Ahora, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla coordina la investigación junto a un juzgado de la capital.