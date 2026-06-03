Cinco policías forales navarros han muerto en un accidente de tráfico registrado en la AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar

Los cinco policías que han muerto al chocar contra un camión en Elgoibar, Guipúzcoa, iban hasta la base de Iurreta para realizar prácticas con la Ertzaintza

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ElgoibarLos cinco ocupantes de una furgoneta han fallecido en la mañana de hoy, miércoles, en un accidente de tráfico registrado en la AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar. Según han informado fuentes de la investigación a EFE, los cinco muertos en el accidente de tráfico son policías forales navarros.

Al parecer, los cinco policías circulaban en una furgoneta y se dirigían a realizar prácticas junto a la Ertzaintza en la base de Iurreta, indican desde el 'Diario de Navarra'. El trágico siniestro ha tenido lugar sobre las 09:15 horas de la mañana de hoy, en la autopista AP-8 en el municipio guipuzcoano de Elgoibar.

El accidente en el que han muerto los cinco ocupantes

Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.

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Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

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Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose importantes retenciones en la zona y desviándose la circulación por la AP-1. "A las 10.40 horas, se ha abierto un carril dirección San Sebastián, pero la autopista sigue cortada sentido Bilbao desde el enlace de Maltzaga", informan desde 'El Correo'.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

La presidenta de Navarra, "consternada" por el accidente de tráfico

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado "consternada por el terrible accidente" en el que han fallecido cinco agentes de la Policía Foral de Navarra.

"Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor", ha señalado la presidenta en un mensaje en la red social X.