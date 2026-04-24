Maitena Berrueco 24 ABR 2026 - 12:37h.

El escudo bordado en blanco es el del Sevilla FC, en lugar del del Athletic Club

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BilbaoUn listado de los errores más comunes, que se suelen detectar en prendas falsas, que tratan de imitar otras originales, incluye desde tejidos de mala calidad a etiquetas mal cosidas o errores ortográficos. Pero el error que han cometido quienes han plagiado la camiseta retro del Athletic Club es de dimensiones pocas veces vistas, porque, en lugar de bordar el escudo del equipo vasco, la elástica lleva el escudo de otro equipo de fútbol español, en concreto, del Sevilla Fútbol Club. Esta es la historia de un despropósito que, en redes, ha sido recibido con muy buen humor: “La camiseta oficial de la película Ocho apellidos vascos”.

Este mismo mes de Abril, el Athletic Club participó en la Jornada Retro organizada por LaLiga con una equipación que rendía homenaje a un momento clave en la historia de la entidad: el periodo comprendido entre 1970 y 1975. La reinterpretación de la mítica indumentaria de la época, caracterizada por la camiseta rojiblanca de cuello cerrado, los pantalones negros y las clásicas medias con rayas rojiblancas horizontales. En la web oficial, la camiseta se puso a la venta por 90 euros los modelos de hombre y mujer y 75, el junior.

Tan rápido como el Athletic presentó su uniforme especial, comenzaron a comercializarse las réplicas falsas de la prenda a precios mucho más asequibles. Sin embargo, las imitaciones no siempre son diseños fieles al original, aunque lo parezcan a simple vista.

"Un pequeño detallito que a lo mejor está mal..."

Urtzi, un vasco que se autodefine en redes como “amante y diseñador de camisetas de fútbol” ha detectado un error que, de no ser porque el escudo en esta indumentaria retro es blanco, hubiera sido mucho más evidente. El escudo es el del Sevilla FC y no el del Athletic de Bilbao.

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“De esto que ves que un chino ha subido la camiseta retro del Athletic y te das cuenta de un detallito, pequeño detallito que a lo mejor está mal… ¿Lo veis?”, comenta en su cuenta de X, UrtziGJ Designs. La fotografía que adjunta en su publicación muestra la réplica con el escudo bordado en blanco, el logo de la marca Castore y la publicidad de Kutxabank.

Ni rastro en el escudo del puente y de la iglesia de San Antón, de los lobos de la familia Haro (fundadores de la villa), las aspas de San Andrés, el Árbol de Gernika y las bandas en vertical del equipo. En su lugar aparecen los tres santos patrones de la ciudad hispalense: San Fernando, San Isidoro, San Leandro, el anagrama clásico del club (SFC) y las bandas del equipo.