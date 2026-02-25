El momentazo de Carlos Sobera cantando con una peña el himno del Athletic Club: ''Qué barbaridad''

telecinco.es 25 FEB 2026 - 13:56h.

En este nuevo programa de 'El precio justo', Carlos Sobera se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles al protagonizar un momentazo después de llevarse una sorpresa al conocer a parte del público del concurso.

El presentador ha llamado a jugar a uno de los componentes de este gran grupo que han resultado ser de la peña de del Athletic Club, equipo que sigue de cerca el presentador porque es natural de Baracaldo, Vizcaya.

A Carlos Sobera le ha hecho tanta ilusión la situación que, sin dudarlo ni un solo segundo, se ha acercado a las gradas con ellos y se ha lanzado a entonar con emoción el himno del equipo de fútbol acompañado del resto de la peña.

Justo antes de acercarse, Carlos Sobera ha anticipado lo que iba a ocurrir: ''Lo bueno está aquí'', acto seguido ha comenzado a cantar y el público le ha animado entre vítores y cánticos: ''Qué barbaridad'', y ha continuado bromeando después de recibir una camiseta del equipo: ''Yo dije, presento 'El precio justo' si viene gente del Athletic. Una vez que tengo esto me puedo marchar a casa, ahí os quedáis''.