La Policía Nacional ha detenido al artista en Sevilla tan solo dos días después de participar en la vigilia con el papa en Barcelona

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El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual. La detención se ha producido tan solo dos días después de que el músico participara en el acto multitudinario que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Barcelona por la visita del papa León XIV.

Esta tarde ha pasado a disposición judicial y será el juzgado de violencia que está de guardia el que determine si ingresa en prisión. Dependerá de si lo solicita la fiscalía o los abogados de la víctima. Aunque de momento el portavoz policial no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de lo ocurrido, fuentes próximas al caso han indicado a EFE que Beret ha sido arrestado esta mañana por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de abril.

Beret cantó en Barcelona 'Superhéroes', uno de los temas más populares de su repertorio, considerado un himno a la salud mental, y 'Lo siento'. Lo hizo acompañado por una agrupación coral compuesta por niños que se unieron al artista durante el estribillo en catalán.

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También participó en la vigilia de la Plaza de Lima en Madrid

Beret se mostró visiblemente emocionado y agradeció formar parte de la bienvenida al pontífice. "Que viva el papa, que viva el mensaje real que marca unidad. Muchísimas gracias".

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El cantante también actuó el pasado sábado en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima de Madrid a la espera de la llegada del pontífice. Beret comenzó su carrera musical en 2013 subiendo canciones a plataformas digitales, colaboró con raperos como Ambkor o SFDK y en 2019 publicó su primer álbum de estudio, 'Prisma', en el que participan artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán. En 2022 publicó 'Resiliencia', que incluía canciones que triunfaron como 'Porfa no te vayas' junto a Morat o 'Diablo' con Estopa y en 2025 lanzó su tercer álbum de estudio, 'Lo bello y lo roto'.