Redacción Euskadi 26 ABR 2026 - 05:29h.

Han solicitado la colaboración ciudadana a través de info@gerediaga.eus o del teléfono 688631081

La desconocida historia de los niños españoles que se convirtieron en espías de la CIA: "Estaban en medio"

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BilbaoLa asociación Gerediaga, la asociación cultural Intxorta 1937 y los grupos memorialistas de la comarca han iniciado una investigación en el Duranguesado para recoger la memoria de estos niños y niñas de la guerra. De esta comarca más de 530 menores tuvieron que huir debido a la guerra de 1936, pero ¿Quiénes eran aquellos niños y niñas? Es la pregunta a la que se quiere dar respuesta ahora y para eso, solicitan ayuda a la ciudadanía para tratar de identificarlos, “reconocer su memoria” y poder así “entender la guerra y la posguerra", explica Goiatz Peláez, miembro de la asociación Gerediaga.

Mucha gente tuvo que huir de la guerra para salvar la vida, explican desde Gederiaga. Algunas familias del Duranguesado se refugiaron temporalmente en la propia provincia de Vizcaya o en Cantabria (España); algunas otras tuvieron que hacer un viaje más largo para exiliarse en otros estados. El Gobierno Vasco de aquella época elaboró un plan especial de evacuación para proteger a las y los niños, a través del cual fueron miles los que se trasladaron al exilio desde el País Vasco.

De momento se tienen registrados a 530 niños y niñas que fueron enviados al extranjero durante la Guerra Civil. 318 niños y niñas de Durango, 5 de Iurreta, 46 de Amorebieta-Etxano, 37 de Elorrio, 35 de Otxandio, 20 de Berriz, 19 de Abadiño, 16 de Ermua, 15 de Zaldibar, 12 de Izurtza, cuatro de Mañaria, uno de Atxondo y otro más de Garai. La mayoría de estos menores de 16 años, 204, se refugiaron en la vecina Francia; 178 fueron a Cataluña, 66 se exiliaron en Bélgica, 62 en Reino Unido, seis en la zona de Iparralde, dos en la Unión Soviética y uno en México.

Las listas no son definitivas, y los organizadores han solicitado la colaboración ciudadana a través de info@gerediaga.eus o del teléfono 688631081 (de lunes a jueves, 15:00-18:00).

Más de 10.000 en Guipúzcoa

La asociación Intxorta 1937 ha efectuado un trabajo arduo sobre el tema de las y los niños de la guerra. En Guipúzcoa ha elaborado una lista de más de 10.000 personas. Tras mostrar su deseo de ampliar la investigación en el Duranguesado, la asociación Gerediaga se encargó de coordinarla. Después se unieron los grupos memorialistas de los pueblos: Andikona 1936 (Otxandio), el grupo de memoria y derechos humanos de Berriz, Castet (Zaldibar), Durango 1936 y Laumunarrieta (Elorrio). Además, el equipo de investigación Memory as Transgenerational Care de la Universidad de Birmingham está participando en el proceso, y el historiador experto en temas de la guerra Jimi Jiménez también está trabajando en la investigación.

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La asociación Intxorta 1937 elaboró una lista como base, labor que en los últimos meses han estado completando las y los miembros del resto de asociaciones, rastreando archivos y censos (véase la lista al final de la nota). Además, también han recibido la ayuda de algunas personas pueblo a pueblo.