El hombre murió al instante pero la mujer tuvo que ser evacuada en la UVI móvil y escoltada por la Guardia Civil hacia el hospital

Encuentran a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena, Asturias: el hombre fallece y la mujer, inicialmente dada por muerta, sigue con vida

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AsturiasEl matrimonio de 70 años, que ha sido encontrado tiroteado en su casa en Lena (Asturias), tenía problemas económicos. Esa es la hipótesis que se baraja después de descartar que se tratase de un caso de violencia de género y la participación de terceras personas. El hombre murió al instante pero la mujer tuvo que ser evacuada en la UVI móvil y escoltada por la Guardia Civil hacia el Hospital Central de Asturias.

La pareja tenía problemas económicos y antes de ayer sacaron su casa a subasta. El matrimonio no lo pudo superar y decidieron quitarse la vida juntos. Ahora, todas las miradas están puestas en la mujer que sigue en el hospital con pequeños signos vitales.

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Un primo del matrimonio los encontró con un tiro en la cabeza

La mujer llamó por la mañana a un primo y le dijo que se acercara a la casa. El hombre acudió después y se encontró a la pareja con un disparo en la cabeza. Al creer que ambos estaban fallecidos, alertó a los servicios de Emergencias, que pusieron a la Guardia Civil en conocimiento de la situación. Pero, al proceder a darle asistencia, los agentes comprobaron que el hombre estaba fallecido y la mujer presentaba "signos de vida", por lo que fue asistida por los servicios médicos.

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Los agentes continúan recabando información para esclarecer las causas de este suceso ocurrido en el municipio de Lena, Asturias. Las investigaciones corren a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.