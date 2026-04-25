Sergio Delgado 25 ABR 2026 - 07:30h.

Esta medida lanzada para facilitar la conciliación laboral y que puede alcanzar los 4.000 euros, introduce, un requisito clave: el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar.

Madrid lanza una ayuda de hasta 4.000 euros a quienes contraten una empleada de hogar para cuidar de hijos y mayores dependientes

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La Comunidad de Madrid ha activado una línea de apoyo económico dirigida a hogares que contraten personal doméstico con el objetivo de facilitar la conciliación y ayudar a la creación del empleo en el sector. Esta medida, que puede alcanzar los 4.000 euros, introduce, eso sí, un requisito clave: el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar.

Este umbral condiciona directamente el acceso a la subvención y es uno de los filtros más importantes.

El tope de ingresos que marca el acceso a la ayuda

El elemento central de esta convocatoria es la renta per cápita familiar. Para optar a la ayuda, los ingresos medios por persona no pueden superar los 30.000 euros anuales.

Este cálculo se obtiene dividiendo la renta total del hogar entre el número de miembros que lo componen. Un requisito que busca focalizar la ayuda en familias con una capacidad económica media o media baja. Y evitando de esta manera que hogares con mayor nivel adquisitivo accedan a una subvención pensada para facilitar el equilibrio entre vida laboral y personal.

En la práctica, esto implica que:

Un hogar de dos personas no debe superar los 60.000 euros anuales en conjunto.

anuales en conjunto. En una familia de cuatro miembros, el umbral se sitúa en 120.000 euros.

Cuantos más integrantes tenga la unidad familiar, mayor será el margen total de ingresos permitido.

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Quién puede beneficiarse de esta subvención

La ayuda está dirigida a quienes asumen la titularidad del hogar y formalizan la contratación de una persona empleada del hogar. El destino principal de esta contratación debe estar vinculado al cuidado de:

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Hijos menores de 12 años

Menores de hasta 18 años con discapacidad

Familiares hasta segundo grado con discapacidad igual o superior al 50%

Personas en situación reconocida de dependencia

O, lo que es lo mismo, no se limita únicamente a familias con hijos pequeños, sino que también incluye situaciones de cuidado algo más complejas en el entorno doméstico.

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Condiciones que deben cumplir las familias

Para acceder a la ayuda, no basta solo con cumplir el requisito económico. La administración pública madrileña exige además una serie de condiciones administrativas y laborales:

Estar empadronado y residir en un municipio de la Comunidad de Madrid.

Compartir domicilio con la persona que requiere cuidados.

En el caso de menores, ambos progenitores deben estar trabajando a jornada completa, ya sea por cuenta propia o ajena.

Estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

No tener deudas pendientes con la administración autonómica, salvo que estén regularizadas.

Requisitos de la contratación de la empleada del hogar

El acceso a la subvención también depende de cómo se formalice la relación laboral. No cualquier contratación es válida. Deben cumplirse criterios concretos:

El contrato debe estar por escrito.

La persona contratada debe estar dada de alta en la Seguridad Social.

La relación laboral debe encuadrarse en el sistema especial de empleados del hogar.

El trabajo debe desarrollarse en el domicilio familiar dentro de Madrid.

Se exige un mínimo de 58 días naturales de alta durante el período subvencionable, aunque no sean consecutivos.

Este último punto es especialmente relevante, ya que excluye contrataciones puntuales o de muy corta duración.

Periodo en el que se puede solicitar la ayuda

La subvención cubre contrataciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. También se incluyen relaciones laborales iniciadas con anterioridad, siempre que se mantengan dentro de ese intervalo temporal.

Esto permite que familias que ya cuentan con personal doméstico regularizado puedan beneficiarse de la ayuda si cumplen el resto de condiciones.

En definitiva, esta nueva ayuda de la Comunidad de Madrid, por un lado, quiere reducir el esfuerzo económico de las familias al asumir parte del coste de la contratación. Y, por otro lado, impulsa la formalización de empleos que tradicionalmente han estado vinculados a la economía sumergida.