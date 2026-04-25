Juan Arcones 25 ABR 2026 - 08:01h.

Cano solo tiene 25 años y ya se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de nuestro país

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La música urbana lleva unos cuantos años viviendo un auge increíble en nuestro panorama musical. Tenemos muchos ejemplos que han pasado a convertirse en auténticos referentes para los chavales más jóvenes, con sus letras directas y su estilo desenfadado. Ahí está gente como Hens o Recycled J, que se han acostumbrado a llenar sus conciertos y a tocar en festivales como el Madcool en Madrid. Pero entre todos ellos, ha surgido con fuerza una nueva voz que está llevando todo este género a su terreno, y está consiguiendo hacerse un nombre gracias a su presencia en redes sociales y a sus letras más coloquiales y directas. Estamos hablando de Cano (2001, Madrid), un artista que ha hecho historia con un innovador 'listening party' en el Estadio Metropolitano, reuniendo a más de 700 personas en un formato nunca antes realizado a nivel nacional, dentro de un recinto de esta magnitud. El evento ha sido la presentación, con escucha exclusiva, de su nuevo álbum ‘Anais’, que fue lanzado en plataformas este viernes 17 de abril.

David Cano Calleja, su nombre completo, comenzó su carrera con tan solo 17 años y en cuestión de pocos años su evolución artística le hizo pasar de actuar en pequeñas salas a llenar pabellones de miles de personas por todo el país. La carrera del madrileño se ha ido construyendo de manera sólida a cada paso, llevándolo a ganar reconocimiento en los principales festivales nacionales y a colaborar con artistas de renombre internacional. Y es que sus números le respaldan: más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, su canción 'Se pone las Nike' cuenta con más de 64 millones de streams, y en redes sociales acumula más de 1 millón de seguidores. Con motivo de su nuevo lanzamiento, hemos aprovechado para entrevistarle y conocer un poco más un artista que solo va hacia arriba.

Pregunta: Cuéntanos de dónde nace este nuevo proyecto y, sobre todo, porque decidiste que este era el momento para abrirte de esta forma

Respuesta: Realmente este proyecto nace después de publicar el álbum de 'Triana', que es mi antiguo disco. Estuve unos dos meses sin hacer prácticamente nada. Luego, cuando decido ponerme a trabajar, siempre estoy una temporada pensando qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, y se nos ocurrió la idea de hacer un álbum similar al de 'Triana', que tuviera el mismo concepto, pero esta vez, pues, dedicado a mi chica. Y a partir de ahí, pues, surgió esta idea.

Recientemente has hecho la 'listening party' del disco en el estadio Riyadh Air Metropolitano. ¿Por qué tomaste la decisión de presentar el disco así, de una forma tan cercana, pero a la vez tan grande?

Porque queríamos mezclar la idea de hacer algo muy grande, pero muy exclusivo. Y se nos ocurrió la idea de hacerlo en un sitio donde caben 60.000 personas y donde solo entraran 400 realmente. Era nuestra manera de darle al público algo muy exclusivo yalgún recuerdo que ya se les quede durante toda la vida.

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Te has conviertido en uno de los grandes referentes de música urbana en nuestro país. ¿Por qué crees que has conectado tan bien con la gente joven? ¿Por qué crees que se identifican tanto con lo que cuentan tus canciones?

Yo creo que, al fin y al cabo, cualquier artista intenta conectar con su público. Pero, para hacerlo, yo creo que sobre todo te tienen que creer y tienen que confiar en ti, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante, yo creo, en ese sentido, las letras que canta cada uno y cómo le llegan a su público. Yo creo que mis letras son bastante cotidianas, que le llegan a cualquier niño o niña, y se pueden sentir identificados. Ahí está la clave.

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Este nuevo disco incluye nuevos estilos como, por ejemplo, la bachata en la canción 'Amor de Manicomio'. ¿A qué se debe este cambio, esta elección de género?

Bueno, como buen artista, a veces me canso, y creo que debo hacer cosas distintas para ofrecer al público, y de ahí nació la idea de hacer una bachata. La verdad es que es un tema que me gusta mucho y la gente también lo ha cogido muy bien.

¿Y hay algún género en el que tengas claro que nunca entrarías? ¿Algún tipo de género musical?

Yo creo que quizá 'dembow' [genero musical originario de Jamaica] no haría nunca.

Si miramos tus hits como 'Siento', 'Tú y Yo' o 'Cuando salga el sol', ¿crees que alguna canción de este nuevo disco puede desbancar a esas del top de tus favoritas?

Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que... Bueno, capacidad tienen bastantes del disco para desbancarlas pero me la voy a jugar al tema con Justin Quiles que aparte por ser el... aparte por ser la única colaboración que hay en el álbum, considero que ese tema, con o sin él, es de los mejores.

¿Cómo surgió esa conexión y qué crees que le aporta a tu sonido?

Esa conexión surge de un productor con el que yo trabajo. Terminamos el tema y estuvimos viendo posibilidades de quién encajaba y tal y nos dijo que conocía a Justin Quiles, que había currado alguna con él y simplemente fue enviarle el tema y al día siguiente o así, ya teníamos las voces y todo porque le gustó mucho.

¿Hay algún otro cantante con el que te apetecería colaborar en un futuro cercano?

Sí, bueno, me gusta mucho... No, ahora me ha dado un poco Rosalía después de ver el último show, así que diría Rosalía.

Siempre ha sido muy honesto con que haces música por amor pero también por dinero para poder solucionarte la vida. A esos puristas que critican que un artista vea el arte como un negocio ¿qué les dirías?

Nada, simplemente que ahora ya ha llegado el momento de hacer música por amor, porque yo ya he conseguido todo lo mío, todo lo que me proponía hace años por conseguir con la música... pues prácticamente ya lo tengo. Entonces ahora simplemente ya es amor por la música y bueno, quizá sí, algo de ambición.

El año pasado además estuviste en el top 10 de giras nacionales y en el top 10 de conciertos más multitudinarios llegando a superar en entradas vendidas a una leyenda como Joaquín Sabina, por ejemplo ¿Cómo se digiere esto siendo tan joven?

Lo llevo bastante bien e intento mantener los pies en el suelo de cualquier manera. También considero que me quedan muchos muchos años de carrera y que me quedan muchísimas más por conseguir, y realmente pues intento siempre lo que te he dicho, tener los pies en el suelo de cualquier manera y ser humilde siempre.

¿Quién consideras que te ayuda más a tener los pies en el suelo?

Yo creo que la familia, el equipo de trabajo, también los amigos. Siempre tienen que estar poniendo como su granito de arena conmigo para recordarme de dónde vengo.

¿Cómo ha cambiado tu proceso de trabajo el hecho de ser padre? ¿Se escribe distinto cuando tienes ese tipo de responsabilidad?

Sí, me ha cambiado la vida en general pero quizá, en cuanto a tema de trabajo, intento siempre mantenerme lo más disciplinado posible. Sí que es verdad que, a la hora de escribir, me ha inspirado bastante y me ha dado muchísimas alegrías también. En cuanto a tema de trabajo y disciplina y de horas de estudio, intento también pasar lo máximo posible independientemente y luego dedicarle el tiempo a mi hija.

'Triana' se tituló tu anterior disco, que fue con el nombre de tu hija. Ahora el nuevo lleva el nombre de tu pareja (Anais). Parece que tus últimos proyectos siempre llevan nombre de mujer y de tu familia. ¿Tienes ya pensado cuál será el siguiente paso en esta historia?

No, la verdad que todavía no lo tengo pensado cuál será, pero sí que me gustaría que el tercer álbum también tuviera algo que ver con estos dos últimos y considero que este me va a funcionar y el anterior me ha funcionado muy bien y también me gusta ese mensaje. Que todo sea una especie de historia de mi vida, así que quiero que el siguiente álbum tenga algo que ver.

¿Cómo crees que han influido las redes sociales en tu carrera y en darte a conocer?

Yo creo que a bien, obviamente, ya que las redes sociales, a los artistas a día de hoy pues son es una herramienta muy, muy, muy útil. Cuando yo empecé no había tanta red social y incluso no se podía ni poner música en Instagram. Una vez que introdujeron esa nueva herramienta lo noté muchísimo porque claro, al fin y al cabo, la industria, la música... todo empezó a crecer y se convirtió en una muy buena herramienta. Me veo suelto en todas ellas, aunque la más quizá sea TikTok.

¿En qué festival del mundo te encantaría tocar?

En el Coachella. Me encantaría.

¿Cuáles son tus mayores influencias, ya no solo antiguas, sino de la música actual?

Bueno, he escuchado siempre desde pequeño El Barrio. También mucha música francesa. La verdad es que he escuchado muchos tipos de música, y yo creo que todas me han influido en mi carrera, pero bueno como artista referente y tener una buena imagen de artista me gusta mucho El Barrio.