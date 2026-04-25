Asun Chamoso 25 ABR 2026 - 06:29h.

El Hospital Sant Joan de Déu tiene el programa pionero 'Aprend-HEMOS' para informar sobre coagulopatías congénitas

Una de cada nueve mujeres con sangrado menstrual abundante tiene una coagulopatía congénita

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BarcelonaHablar de sangrado menstrual abundante continúa siendo un tabú social. "Pensamos que es importante poner el foco en educar de forma natural en qué es un sangrado menstrual normal y cuál no lo es, porque si las mujeres de mi familia sangraban, normalizamos que yo también sangrara mucho. Ese es el problema: que hay familias en las que se normaliza. Sangro mucho, es normal y me aguanto", explica Rubén Berrueco, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un tema del que se suele hablar en los círculos más cercanos y con el que aún se oyen "eufemismos como 'Estoy en esos días' o 'Ha venido la tía regla' porque no se quiere hablar de algo natural que genera vergüenza o tabú" tanto en países occidentales y como en otras culturas. Según señala Berrueco, "en Nepal la mujer cuando tiene la regla está considerada 'sucia' y existe una práctica, aunque esté prohibida, que cuando tiene la regla la echan de casa y la llevan al cobertizo con los animales porque no puede tocar comida porque la consideran contaminada". Incluso recuerda que en su formación académica, le hablaron de la menstruación pero no de los productos higiénicos sanitarios. Ese olvido es "por sesgo de género porque la medicina ha sido masculina. Y la dinámica está cambiando. Se están rompiendo barreras", apunta.

"Les recomiendo que si tienen un sangrado menstrual abundante, que dura más de siete días, que tienen cambios de compresa muy frecuentes y tienen coágulos de un tamaño de una moneda de un euro, tienen que consultar a su médico de cabecera o al ginecólogo", advierte el hematólogo. Hasta su consulta llegan jóvenes adolescentes derivadas de la atención primaria con una anemia "brutal" y tirando del hilo les pregunta: "¿Cómo son tus reglas? Y me dicen lo normal. Y añado otra: ¿Cuántos días te dura la regla? Me dicen siete, ocho o nueve días. Eso no es normal. Les pregunto ¿Cuántas compresas utilizas? A veces se cambian cada hora y aún así manchan la ropa. Y tienen coágulos muy grandes, tampoco es normal", indica. Cuando no se consulta, y ese sangrado se prolonga durante un mes tras otro, o dos veces por mes o incluso sangrados que no se cortan, se genera una anemia que produce cansancio que puede derivar en peor rendimiento escolar en un momento educativo decisivo.

"De cada nueve chicas que tienen un sangrado menstrual abundante, una tiene una coagulopatía congénita, un problema en la coagulación. Puede ser que esté diagnosticada o no. Hay de muchos tipos. Puede ser portadora de hemofilia, pero no es lo frecuente. A las otras ocho les ocurre en relación a una causa hormonal porque todavía no han madurado sus hormonas o por un motivo ginecológico", indica Berrueco.

"En una coagulopatía congénita lo que ocurre es que hay algo en la sangre que está disminuido o ausente y eso es algo que necesitamos para hacer un coágulo. Para que se forme tienen que pasar una serie de cosas: necesitamos un buen número de plaquetas y que funcionen bien y también tener bien todos los factores de la coagulación, que son muchos", concreta el hematólogo. El tratamiento consiste en mejorar la forma de coagular o en reducir el sangrado utilizando tratamientos hormonales.

Aprend-HEMOS, un programa pionero

En la línea de mejorar la educación sanitaria con "información fiable y veraz" y herramientas útiles para los pacientes con coagulopatías congénitas y sus familias, el Hospital Sant Joan de Déu ha elaborado un programa pionero con un itinerario formativo individualizado para ellos. Se llama Aprend-HEMOS. "El objetivo es empoderar a los padres, primero, y luego, al adolescente para que sean autónomos en el manejo de su enfermedad a todos los niveles, como por ejemplo, cómo ponerse el tratamiento o qué hacer si tienen un golpe fuerte y tienen un sangrado. Se ha generado toda la información posible para que sean autónomos en el día a día. También hay un apartado en el que se habla del sangrado menstrual abundante", señala Berrueco.

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Dos años y medio de intenso trabajo multidisciplinar, en colaboración con la Asociación Catalana para la Hemofilia. Según explica, "ideamos un itinerario formativo en el que toda la información se va a adaptar a tu patología y a tu gravedad y también se adapta al momento de la vida de cada persona". Un programa formativo que podría ser ejemplo para otras enfermedades minoritarias.