Maitena Berrueco 11 MAY 2026 - 18:30h.

Los dos balones gigantes están en dos vestíbulos de las estaciones de San Mamés e Indautxu

Una estación de metro bilbaína sorprende transformada en el Palacio Foral con vidrieras, balaustrada y alfombra roja

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BilbaoBajo tierra, dos enormes balones de rugby, con su característica forma ovalada, pero en tamaño XXL han aparecido incrustados en el techo de, al menos, dos estaciones del metro de Bilbao, dando la sensación de que han quedado ahí encajados tras caer desde la calle. El misterioso hallazgo ha quedado resuelto por Metro Bilbao.

Se trata de la forma que tiene el suburbano bilbaíno de sumarse a las finales del rugby europeo que se celebrarán los próximos 22 y 23 de mayo, en San Mamés: la Challenge Cup y la Champions Cup. Una instalación, la de los dos balones gigantes que promocionan el evento deportivo que se encuentra en los vestíbulos de Sabino Arana y Areilza de las estaciones de San Mamés e Indautxu, respectivamente.

El suburbano bilbaíno ha demostrado en innumerables ocasiones su alma camaleónica. En la ciudad pocos olvidan cuando la estación de Moyúa se transformó en 2024 en una réplica de San Mamés, de cara a la final de la Copa del Rey, entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca, en Sevilla. No faltaba detalle, con el color verde del suelo con las bandas blancas aparentando el césped del terreno de juego, los bancos simulando ser el banquillo y un mural gigante cubriendo las paredes, dando la sensación de que el público de la Catedral llenaba la estación de metro.

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En un giro de 180 grados, la misma estación de Metro Bilbao lucía el año pasado su versión más elegante y palaciega coincidiendo con el 125 aniversario de la Diputación Foral de Bizkaia. Los viajeros, por el mismo precio que su billete habitual, pudieron realizar un viaje en el tiempo, con la estación iluminada por apliques, las paredes cubiertas de vidrieras, una balaustrada y una alfombra roja.

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No han sido las únicas ocasiones en las que Metro Bilbao ha demostrado su carácter versátil y se ha adaptado con éxito a los acontecimientos que se vivían en la ciudad, a unos metros por encima, en la calle. En 2025, cuando la capital vizcaína acogió la final de la Europa League, se realizó una instalación de 220 balones en los accesos de Metro Bilbao. Actuaciones que evidencian el compromiso, bajo tierra, del metro con lo que ocurre en la superficie.