Redacción Euskadi 31 MAY 2026 - 13:48h.

Desde el 1 de enero es obligatorio en Euskadi contar con una titulación oficial para trabajar como socorrista acuático

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San SebastiánEn Euskadi, este año, se ha puesto complicado eso de sacarse un dinerillo extra trabajando durante los meses de verano como socorrista de piscinas o playas. Un empleo estacional al que optaban, sobre todo, estudiantes de otras carreras durante los meses estivales. La razón es que desde el 1 de enero de 2026, es obligatorio contar con una titulación oficial para trabajar como socorrista acuático en la Comunidad Autónoma Vasca (CVA), ya no vale con un mero curso de formación como ocurría hasta ahora. Ahogamientos en piscinas: ¿Es obligatorio contar con socorrista en una piscina comunitaria?

El número de vigilantes este verano podría verse seriamente reducido este verano ante las nuevas exigencias y, por tanto, peligraría que algunas piscinas, por ejemplo, de urbanizaciones u hoteles pudieran abrir. Pero los expertos temen incluso que el problema se extienda a las playas.

Apuntan a que la mayoría de los socorristas que venían ejerciendo hasta ahora no cumplirían las nuevas exigencias del Gobierno vasco. Así, socorristas guipuzcoanos elevan a 7 de cada 10, los socorristas que tienen una formación no reglada y por tanto, si no se aplica una moratoria, no podrían trabajar este verano durante la temporada de playas en Guipúzcoa, a partir del 1 de junio.

Titulaciones o experiencia, obligatorias

Una preocupación que se extiende a las piscinas privadas de uso comunitario. Así, solo podrán ejercer como vigilantes de piscinas o playas, a partir de ahora, quienes cuenten con las siguientes titulaciones:

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Técnico Medio en Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre

Certificado Profesional de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas

Certificado Profesional de Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales

Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo

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Además, según la disposición adicional de la Ley 8/2022, a partir del 1 de enero de 2026 si ya has trabajado como socorrista o tienes formación no oficial previa al 10 de julio de 2022, se podrá continuar ejerciendo mientras se tramita la acreditación de competencias por experiencia y formación previa.

En el caso de experiencia laboral habría que justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la presentación de la solicitud: o justificar, al menos 300 horas de formación, en los últimos 10 años transcurridos antes de la presentación de la solicitud.