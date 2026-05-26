Maitena Berrueco 26 MAY 2026 - 13:18h.

Los voluntarios vigilan las cinco zonas de corrientes más peligrosas y amarran tablas para "agarrarse si te ves arrastrado"

Condecoran al policía Ignacio Bedoya por rescatar a dos bañistas en San Sebastián: "Estaba practicando surf y no lo dudé"

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San SebastiánEl papel lo aguanta todo, y en el calendario de las instituciones vascas, figura el 1 de junio como el día en el que, oficialmente, comienza la temporada de playas. A partir de ese día y durante casi cuatro meses, las diputaciones forales y los ayuntamientos costeros activan los servicios de socorrismo y salvamento. Pero la realidad es que, este año, el intenso calor se ha adelantado y el País Vasco, al igual que otros territorios, vive estos días jornadas típicamente estivales.

El resultado es que las playas del litoral vasco están estos días, hasta la bandera. “No tiene sentido activar todos los medios de un día para otro porque la gente no viene en manada a partir del día 1, sino que lo hace en función del clima”, quien habla es el surfista Axi Muniain. Surfistas vascos se preparan para rescatar en el mar a bañistas o compañeros en apuros

El zarauztarra ha “perdido la cuenta” del número de bañistas a los que él y otros surfistas han tenido que rescatar durante los últimos días. El golpe de calor sumado a “corrientes sucesivas, muy activas pero con poco oleaje” han hecho que el chapuzón de algunos bañistas haya acabado en un tremendo susto y que no haya adquirido tintes dramáticos gracias a la ayuda de los surfistas.

Muniain insiste en que las familias deben concienciar en casa a sus hijos del riesgo que implica aventurarse en el mar, sin tener la suficiente experiencia. En este sentido, advierte que el pasado viernes varios rescates tuvieron como protagonistas a grupos de chavales que se animan unos a otros a zambullirse, sin que todos tengan las mismas habilidades en el mar. El surfista es claro: “Igual nos metemos en el mar ocho amigos y solo volvemos a tierra seis”, avisa.

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Voluntarios organizados para actuar

Lo ocurrido estos últimos días “no es nuevo” y “se repite desde hace varios años”, siempre en fechas previas y posteriores a la temporada oficial. Así las cosas, en Zarautz han optado por organizarse y han creado un grupo de WhatsApp entre antiguos socorristas y surfistas voluntarios, en el que se organizan para cubrir “las cinco zonas de corrientes más importantes”, balizándolas y estableciendo un horario para hacer una vigilancia rotatoria.

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Además, han fondeado cuatro defensas grandes de barco para amarrar en cada una de ellas una tabla grande, tipo Paddlesurf, durante el día “para que si la corriente te arrastra mientras te das un baño, puedas agarrarte a ella”. En la zona más peligrosa se ha optado por colocar un aro de rescate con un cabo de 150 metros y “no descartamos tirar mi vieja moto acuática y fondearla en el puerto para en caso de tener que rescatar a algún bañista, poder ser reactivo”.

Para los surfistas, como Axi Muniain, el agua es su elemento, en ella pasan horas tratando de coger la mejor ola. Como él, la mayoría de los surfistas ha sido testigo, en alguna ocasión, de algún susto y han tenido que ejercer de improvisados socorristas. Una labor que, sin duda los bañistas agradecen, pero que debería ser realizada por socorristas.