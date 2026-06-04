Redacción Euskadi 04 JUN 2026 - 04:30h.

El TSJ vasco obliga a readmitirla de inmediato, pagarle las nóminas y una indemnización

El despido se produjo 6 días después de una discusión con su jefe por reclamar por WhatsApp la nómina de agosto de 2025

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BilbaoEl Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obliga a un establecimiento hostelero de Bilbao a readmitir a una camarera a la que despidió solo unos días después de que la trabajadora reclamara su nómina del mes de agosto de 2025, a través de mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo. Ahora confirma la "readmisión obligatoria" de la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes del despido, el pago de las nóminas que dejó de cobrar y una indemnización de 7.500 euros por daños morales.

La empresa alegó “pérdida de confianza” y que el trato de la trabajadora con los clientes no era el correcto. La empleada acudió a los tribunales y por segunda vez la justicia le da la razón. Primero fue el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao que declaró nulo el despido y ahora lo ratifica el TSJPV, que además desestima el recurso de la empresa para calificar el despido de ‘improcedente’ y no de ‘nulo’ y así evitar tener que readmitir a la camarera despedida.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

Los jueces consideran que el despido es una consecuencia directa de la reclamación que la camarera realizó a la empresa vía mensajes. El juzgado consideró acreditado que llegaron a "invitar a la trabajadora a abandonar el empleo y al parecer recibió insultos y amenazas, que luego habrían sido borrados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En declaraciones a El Correo, el responsable del establecimiento hostelero ha mostrado su desacuerdo con la sentencia e insiste en que la trabajadora provocó el despido nulo y que éste se produjo por el mal trato a los clientes, algunos de los cuales habían dejado de acudir al local. En este sentido defiende que no tiene sentido que la despidieran por pedir la hoja salarial.