02 MAR 2026

El fallo del TSJPV da la razón a los empleados, representados por el sindicato ELA, en su denuncia

Ratifican el despido de una trabajadora de una residencia de Vizcaya por "trato ofensivo" a los ancianos: "Te veré el día de tu muerte”

BilbaoAdemás de realizar el ‘check in’ de los clientes, gestionar reservas y dar información a los huéspedes, los recepcionistas de un hotel bilbaíno pasaban por la cocina para preparar los platos del servicio de habitaciones. La empresa les impuso esa tarea que, a todas luces excedía sus funciones, y que ahora lo confirma una sentencia judicial.

La justicia vasca falla a favor de los trabajadores de un hotel de la capital vizcaína, representados por el sindicato ELA, en su denuncia contra la empresa que gestiona el establecimiento, y obliga al Hotel Abando a respetar las funciones de cada categoría profesional.

Estaba ocurriendo en un céntrico hotel bilbaíno, en el que la dirección obligaba a las recepcionistas del turno de noche a preparar platos del servicio de habitaciones, y a los camareros a realizar funciones de cocina, por ejemplo durante el servicio de desayunos, además de asignarles el montaje integral de salones para eventos. Eso se acabó. Al menos, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que aún no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Camareros convertidos en personal de cocina

El TSJ vasco prohíbe al Hotel Abando que asigne trabajos que exceden las categorías recogidas en el convenio de hostelería de Bizkaia; ordena cesar la asignación de tareas de cocina y montaje a camareros y personal de recepción. La Sala de lo Social reconoce que la empresa impone tareas que exceden las funciones establecidas en el convenio, desdibujando las categorías profesionales y cargando sobre la plantilla responsabilidades que no le corresponden. El tribunal considera que esta práctica supone una degradación de las condiciones laborales y un incumplimiento del marco convencional.

Desde el sindicato ELA que ha representado a los empleados en su denuncia valoran que el fallo judicial refuerza la idea de "que cada categoría profesional tiene funciones definidas que deben respetarse". Por tanto, no cabe convertir a camareras y camareros en personal de cocina ni trasladar tareas estructurales sin negociación ni compensación.

Consideran que esta sentencia es “una victoria colectiva de la plantilla del Hotel Abando” y que lanza un mensaje claro al conjunto del sector hostelero vizcaíno: “La organización sindical es clave para garantizar el cumplimiento del convenio y frenar la precarización”. El sindicato anuncia que seguirá trabajando para que la empresa cumpla la resolución y para evitar que se impongan tareas fuera de convenio en otros centros de trabajo.