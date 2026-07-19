Las autoridades llegarán al palco a través de un exclusivo salón de unos 1.000 metros

Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: Nueva York está repleta de fans para la final del Mundial

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Quedan horas para ver la esperada final del Mundial de fútbol 2026. Y, más allá de lo que ocurra en el campo, la atención estará puesta también en el reducido número de personas que se sentarán en el palco del estadio MetLife de Nueva Jersey. Se trata de un balcón al que llegarán las autoridades a través de un exclusivo salón de unos 1.000 metros.

En el palco estarán, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la familia real y Donald Trump. El balcón se convertirá casi en un campo de batalla silencioso con formas de ver muy distintas.

¿Quién estará en el palco?

En ese palco estarán los reyes Felipe VI y Letizia, quienes asistirán junto a sus hijas, Leonor y Sofía; el presidente del Gobierno Pedro Sánchez; el presidente de la FIFA; el presidente norteamericano, Donald Trump; Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana; el primer ministro de Canadá Mark Carney y el alcalde de Nueva York Zorhan Mamdani. Aunque seguro que habrá alguna que otra sorpresa más. El argentino Javier Milei no irá a ver el partido por superstición, ya que la otra vez no estuvo y su selección ganó.

Mientras, miles de personas recorren las calles de Nueva York en el día de la gran final de España. Con una bandera gigante donde se puede leer "Furia", los españoles y fans que apoyan a la selección dirigida por Luis de la Fuente recorren la ciudad con una gran emoción a pocas horas del partido.