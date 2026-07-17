Redacción Euskadi 17 JUL 2026 - 18:30h.

Genera problemas a los pescadores, reduce la biomasa de peces y desplaza la flora autóctona

La advertencia de un experto sobre la invasión de algas asiáticas en islas Canarias: "Debemos buscar soluciones”

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BilbaoEra cuestión de tiempo. Llevaba años extendiéndose por el litoral español hasta que el pasado verano irrumpió en la vecina Cantabria. En Euskadi muchos sospechaban que, tarde o temprano, la imparable alga asiática llegaría a nuestra costa y así ha ocurrido. La Rugulopteryx okamurae, conocida como el alga invasora japonesa, ya se extiende por algunas playas vizcaínas. Una visitante no deseada que causa estragos, por ejemplo, en Andalucía, donde desde hace tiempo tratan de contener su impacto.

El aumento de la temperatura del mar ha favorecido la presencia de esta especie invasora que arrastrada por las corrientes ya se deja ver en arenales como el de Zierbena. Su acumulación en las playas durante el verano obliga a lo servicios de limpieza a redoblar esfuerzos para retirarlas y tratar de devolver la imagen habitual a los arenales.

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Los ayuntamientos se ven obligados a destinar grandes cantidades de dinero para retirar miles de toneladas de algas en putrefacción de los arenales. Pero el problema, reside allá donde no alcanza nuestra vista: en los fondos marinos. Los expertos se muestran preocupados por el impacto que tiene sobre la flora y la fuana autóctonas que se ven desplazadas ante la invasión de la nueva especie.

Enorme impacto medio ambiental

Desde algunos medios se apunta a que el alga japonesa ya ha colonizado los fondos marinos de playas como la de Meñakoz, en Barrika. Los bañistas se muestran preocupados, sin embargo, este alga no provoca riesgo en la salud de los seres humanos ya que no son urticantes ni tóxicas, eso sí, genera un enorme impacto en el medio natural.

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La Rugulopteryx okamurae, procede de Japón y está catalogada, según el Gobierno de España, como una especie exótica incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. En cumplimiento del artículo 64.7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha impulsado la realización de una Estrategia nacional para luchar contra esta especie invasora, teniendo en cuenta la naturaleza e intensidad de los impactos ecológicos y socio económicos que produce sobre los bienes y servicios ecosistémicos del litoral español.

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Esta especie lleva años expandiéndose por el litoral español, en Euskadi se detectó por primera vez hace dos años y el pasado verano se halló en los municipios vizcaínos de Sopela y Muskiz, aunque es ahora cuando el alga asiática parece decidida a invadir nuestro litoral.