Nikoline, la menor de 17 años que murió tras ser atropellada en la A-7 en Mijas, viajaba sola en el VTC cuando se bajó del vehículo

Las cámaras de seguridad demuestran que el detenido por el atropello de Nikoline no salió de casa la noche de la muerte de la menor

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MálagaLa Guardia Civil continúa con la investigación por la muerte de Nikoline, la menor noruega de 17 años que falleció al ser atropellada en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) en la madrugada del pasado 6 de julio.

Los agentes de la Guardia Civil mantienen todas las vías de investigación abiertas y, según ha informado a los periodistas el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, las pesquisas siguen su curso y esperan que "en las próximas horas o días llegue a buen puerto".

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La detención y puesta en libertad del único sospechoso

El juzgado dejó este miércoles en libertad al hombre detenido por su presunta relación con el atropello mortal sin decretar ninguna medida cautelar y tampoco se le investiga por ningún delito.

Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, pero con el avance de las pesquisas comprobaron que otro vehículo, una furgoneta de la marca Ford, presentaba daños compatibles con el impacto de aquella noche, según dijeron a EFE fuentes de la investigación.

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Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

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La Guardia Civil, que mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre este suceso, detuvo el pasado lunes en la provincia de Málaga a un español de 40 a 50 años por su presunta relación con la muerte de la joven, que finalmente ha quedado en libertad.

Viajaba sola en el VTC

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios, que confirmaron la muerte de la víctima.

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Nikoline había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos en Marbella.

Las pesquisas de los investigadores apuntan a que la joven salió del local, se habría quedado sin batería en su móvil, por lo que un amigo le habría pedido y pagado un VTC, en el que habría viajado junto a dos personas.

Sin embargo, fuentes oficiales indican a que la joven se encontraría sola cuando llegó se bajó del vehículo y cruzó la autovía donde fue atropellada.

"La investigación sitúa a Nikoline subiéndose a bordo de un VTC junto a otras dos personas en las inmediaciones del bar de copas en el que habían estado. Si bien los otros dos viajeros se bajaron antes y la joven fallecida continuó sola hasta aproximadamente el kilómetro 1027 de la A-7, donde se bajó y donde la atropellaron", recogen desde el periódico 'El Mundo'.

¿Cuándo fue vista por última vez?

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas mas tarde, la familia confirmó que la víctima era Nikoline, la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.