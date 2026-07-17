El fallecimiento de un vecino de Palas de Rei dejó una imagen poco habitual: una despedida marcada por la ausencia de asistentes y el peso de la despoblación

La presencia de una vecina de 101 años en el funeral simboliza la pérdida de población y el aislamiento que viven muchas aldeas gallegas

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La aldea de San Mamede do Carballal, en Palas de Rei (Lugo), vivió una despedida cargada de emoción tras la muerte de Antonio Bruzos, un vecino de 80 años que falleció en su vivienda sin familiares cercanos que pudieran acompañarlo en sus últimos momentos. Su historia se ha convertido en un reflejo de una realidad que afecta a muchas zonas rurales de Galicia: la soledad de las personas mayores y el descenso de población en las pequeñas aldeas.

Antonio llevaba años viviendo acompañado únicamente por sus animales, un perro y un gato que formaban parte de su día a día. Su fallecimiento pasó desapercibido hasta que una vecina de 101 años, una de las pocas personas con las que mantenía contacto habitual, alertó de que no había salido de casa. La escena posterior, con una aldea despidiendo casi en silencio a uno de sus vecinos, abrió de nuevo el debate sobre el futuro del rural.

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Una vecina centenaria fue quien dio la voz de alarma

La persona que más cerca estaba de Antonio era precisamente una mujer de 101 años con la que compartía paseos y pequeñas rutinas cotidianas. Fue ella quien se preocupó al no verlo aparecer y avisó a otros vecinos para comprobar qué había ocurrido.

Tras el aviso, los servicios de emergencia y las autoridades acudieron hasta la vivienda, donde encontraron al vecino ya fallecido. La situación evidenció la importancia de los lazos entre vecinos en lugares donde cada vez quedan menos habitantes y donde muchas personas mayores viven solas.

El perro de Antonio, otro protagonista de la despedida

Además de gestionar la situación tras el fallecimiento, los vecinos y el Concello tuvieron que hacerse cargo del perro de Antonio, el animal que había sido su principal compañía durante los últimos años.

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El carácter protector del perro complicó inicialmente el acceso a la vivienda, pero finalmente pudo ser atendido y trasladado a una protectora gracias a la colaboración municipal. La historia del animal añadió una dimensión más humana a una despedida ya marcada por la ausencia.

Un entierro sin familiares cercanos ni funeral tradicional

La muerte de Antonio dejó una situación poco habitual: nadie asumía inicialmente los gastos del sepelio. Ante esta circunstancia, el Concello de Palas de Rei decidió hacerse cargo de la sepultura mientras se intenta localizar a posibles familiares o herederos.

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En la parroquia lamentaron que la despedida se realizara sin una ceremonia tradicional y reclamaron poder rendirle algún homenaje colectivo. Para muchos vecinos, no se trataba solo de despedir a una persona, sino de reconocer a alguien que formaba parte de la historia de la aldea.

La despoblación rural deja huella en las pequeñas aldeas

El caso de Antonio Bruzos va más allá de una historia personal. Su fallecimiento representa uno de los grandes retos del rural gallego: el envejecimiento de la población, la pérdida de habitantes y la desaparición progresiva de comunidades que durante décadas mantuvieron una fuerte vida vecinal.

San Mamede do Carballal, como muchas otras aldeas gallegas, conserva actividad durante determinadas épocas del año, pero sus residentes habituales son cada vez menos. La muerte de un vecino supone así la pérdida de una parte de la memoria colectiva de un lugar que lucha por mantenerse vivo.