Maitena Berrueco 19 JUL 2026 - 07:30h.

Las podas continuadas, el entorno y las obras de urbanización se barajan como principales causas del deterioro

Investigadores de Granada descubren los cinco árboles más refrescantes, capaces de bajar la temperatura 3,5 grados

Compartir







San Sebastián“Este árbol está enfermo”, así reza el cartel que cuelga de uno de los plátanos de sombra de la calle San Pedro de Hondarribia, Guipúzcoa. No es el único, en la misma vía hay otros 16 y en total, en la localidad se han diagnosticado medio centenar de ejemplares que no gozan de buena salud, al menos cuatro de ellos, en estado terminal.

A diario, nos cruzamos con ellos por las calles, impasibles aguantan estoicos que nuestras mascotas les orinen o que su tronco les sirva a unos tortolitos para tallar a navaja sus iniciales como demostración de amor. Sin embargo, y aunque muchas veces se nos olvide, los árboles no son meros elementos decorativos, sino que juegan un papel fundamental en la sostenibilidad urbana: mejoran la calidad del aire, sirven de refugio para la biodiversidad, ayudan a reducir el ruido y en plena ola de calor, su presencia es fundamental para refrescar el ambiente.

PUEDE INTERESARTE La secuoya gigante de Vitoria que se ha convertido en símbolo a pesar de llevar 11 años muerta

Los robles, tilos, plátanos de sombra o magnolios de las ciudades, como seres vivos que son, brotan, crecen, florecen y también, enferman. En el municipio guipuzcoano de Hondarribia se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio técnico del arbolado urbano evaluando su salud, estabilidad y posibles situaciones de riesgo y se ha detectado que varios árboles están enfermos. En concreto, varios de los ejemplares que presentan daños importantes se concentran en la calle San Pedro. Algunos están tan mal que será necesario talarlos este próximo invierno.

Las obras de urbanización y las podas continuadas

Pero, ¿Porqué han enfermado estos árboles? Los expertos barajan varias hipótesis como las condiciones propias del entorno urbano o las obras de urbanización ejecutadas durante años que han condicionado el desarrollo de las raíces, limitando el espacio subterráneo disponible y la circulación natural del agua. Además, las podas efectuadas durante mucho tiempo han debilitado la estabilidad de las ramas, aumentando el riesgo de rotura.

PUEDE INTERESARTE 3 rutas espectaculares en busca de los árboles milenarios de España

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estos días, este ayuntamiento guipuzcoano ha procedido a realizar una poda técnica en los árboles enfermos de la calle San Pedro para garantizar la seguridad de las personas. Sin embargo, esto no evitará que llegado el invierno, de manera puntual, algunos de estos ejemplares tengan que ser retirados

Por otro lado, antes del verano se podaron aquellos árboles que aún pueden conservarse, con el fin de mejorar su estabilidad y garantizar la seguridad de las personas. Asimismo, el pasado mes de enero se detectó la presencia del picudo rojo en varias palmeras, y en estos días se ha tenido que retirar un ejemplar que estaba enfermo. “Muchas veces la retirada de un árbol se percibe como un fracaso, pero en determinados casos es la decisión más responsable para proteger el resto del arbolado y las futuras plantaciones. Lo importante es actuar con planificación y una visión global”, destacan fuentes municipales.