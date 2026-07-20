Redacción Euskadi 20 JUL 2026 - 19:30h.

Sólo se celebrarán funerales durante los martes, los jueves y los sábados, siempre a las 19 horas

La escasez de sacerdotes obliga a probar este sistema durante el verano y valorar después si se implanta el resto del año

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San SebastiánEn Azkoitia este verano, habrá que pedir la vez hasta para morirse. En realidad, para morirse no, pero sí para organizar la ceremonia en recuerdo y honor del fallecido, porque durante estos meses estivales sólo se celebrarán funerales durante los martes, los jueves y los sábados, siempre a las 19 horas. Fin a los funerales todos los días de la semana.

Esta restricción funeraria tiene un motivo de peso y no es otro, que la falta de sacerdotes. La medida está a prueba durante el verano y después se analizará si se mantendrá el resto del año o se recuperará el habitual sistema de celebración de funerales durante todos los días.

Desde la próxima semana y hasta nuevo aviso, los vecinos de esta localidad guipuzcoana deberán programar las exequias fúnebres para sus seres queridos en los únicos tres días semanales en los que habrá sacerdotes suficientes para prestar este servicio. Así, quedan tachados del calendario, los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Pocos sacerdotes

La medida adoptada ahora por la parroquia Santa María La Real de Azkoitia, no es nueva ni probablemente del gusto de todos los feligreses. De ahí, que desde la iglesia se hayan esforzado en explicar las razones de peso que les han llevado a optar por este sistema restrictivo. Por un lado, la escasez de sacerdotes que dificulta en gran medida ofrecer el servicio de funerales los 7 días de la semana, pero por otro, está el carácter inesperado de la muerte que impide llevar una planificación de la actividad parroquial, en la que cualquier reunión o acto previsto con antelación queda condicionado porque ese día a esa hora pueda haber un funeral.

La Diócesis de San Sebastián enfrenta un grave déficit vocacional y no es una excepción, con unos 340 sacerdotes activos para más de 230 parroquias y una media de edad que ronda los 70 años.