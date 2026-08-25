De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria y nueve fueron ingresadas en hospital

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Salud Pública ha intervenido, con la correspondiente inspección, análisis de muestras y las correspondientes medidas preventivas, en el caso de un brote de salmonelosis registrado en un establecimiento hostelero de Eibar (Gipuzkoa), tras el consumo de tortillas el pasado 9 de agosto, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

La actuación pudo realizarse de manera inmediata gracias al aviso el 11 de agosto por parte de Osakidetza de la sospecha de un brote de salmonelosis, que permitió identificar 29 casos, de los que 21 fueron confirmados mediante pruebas microbiológicas y ocho se consideraron probables. De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria, nueve fueron ingresadas en hospital y todas ellas ya dadas de alta.

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La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Gipuzkoa recibió la notificación del brote el 11 de agosto y aplicó el protocolo propio de estos casos para conocer el alcance del episodio, identificar el alimento implicado y adoptar las medidas necesarias.

La intervención se desarrolló desde el primer día, de forma coordinada en tres ámbitos: Epidemiológico, mediante entrevistas a las personas afectadas y la búsqueda activa de posibles casos; Ambiental y seguridad alimentaria, con inspecciones en el establecimiento y en la cadena de suministro de los huevos; y Microbiológico, mediante el análisis de muestras clínicas, alimentos, huevos y muestras de los manipuladores. Las pruebas realizadas a las personas afectadas detectaron principalmente Salmonella Enteritidis.

Las medidas adoptadas

Desde el primer momento, entre los días 11 y 12 de agosto, Salud Pública tomó muestras de las tortillas y de los huevos disponibles en el establecimiento. Las tortillas fueron retiradas y destruidas, y los huevos quedaron inmovilizados de forma cautelar mientras se realizaban los análisis correspondientes.

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Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de elaboración, conservación y manipulación de los alimentos. La investigación detectó deficiencias relacionadas con la trazabilidad de los huevos, la limpieza y desinfección de utensilios, la conservación de las tortillas a temperatura ambiente y la prevención de contaminaciones cruzadas.

El establecimiento recibió instrucciones para: mejorar las prácticas de higiene durante la manipulación del huevo; mejorar la limpieza y desinfección de los utensilios entre elaboraciones; garantizar el tratamiento térmico correcto de las tortillas; mantenerlas refrigeradas hasta su consumo; evitar el contacto entre el huevo crudo y los alimentos listos para consumir; mejorar la identificación y el control de los lotes de huevos; aplicar una correcta rotación de las materias primas; y corregir las deficiencias observadas en las instalaciones y en el almacenamiento de alimentos.

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Salud Pública también comunicó la situación a las autoridades sanitarias de Aragón, al proceder los huevos de una explotación situada en esa comunidad. En el marco de esta actuación se ordenó la inmovilización y retirada cautelar de los huevos distribuidos a otros establecimientos, a través de la empresa distribuidora.

Se prohibió cautelarmente al distribuidor continuar con la actividad

Como consecuencia de las deficiencias detectadas en la trazabilidad y en la documentación comercial, se prohibió cautelarmente al distribuidor continuar con la actividad de distribución y comercialización de alimentos hasta que acreditase disponer de un sistema completo y eficaz de trazabilidad y de retirada de productos.

Salud Pública avanza en el procedimiento de este caso con la valoración del inicio de sendos expedientes sancionadores tanto para la empresa distribuidora como para el establecimiento donde se manipularon los huevos.

A la vista de los datos obtenidos, las tortillas consumidas el 9 de agosto son el alimento con mayor probabilidad de estar relacionado con el brote. Entre los factores que pudieron contribuir al episodio se encuentran el tratamiento térmico insuficiente, la conservación de las tortillas sin refrigeración y posibles contaminaciones cruzadas durante su elaboración. La actuación de Salud Pública ha permitido identificar los casos, analizar el posible origen del brote, retirar productos potencialmente relacionados y establecer medidas para evitar nuevos episodios.