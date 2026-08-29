Las próximas oportunidades para donar plasma en el Hospital de Urduliz serán los días 14 de septiembre y 19 de octubre. Para participar será necesario solicitar cita previa a través de los canales habilitados por Osakidetza

El objetivo del Servicio Vasco de Salud es alcanzar los 5.000 donantes habituales y que estos efectúen una media de cuatro donaciones anuales, lo que permitiría llegar a las 20.000 extracciones al año

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GuipúzcoaLa donación de plasma gana terreno en Euskadi. Osakidetza se ha marcado el objetivo de aumentar el número de personas que participan habitualmente en este proceso para alcanzar las 20.000 donaciones anuales, una cifra para la que será necesario pasar de los alrededor de 3.000 donantes actuales a unos 5.000. El reto no solo pasa por sumar nuevos participantes, sino también por incrementar la frecuencia de las donaciones, hasta lograr una media de cuatro por persona al año.

Dentro de esta estrategia para reforzar la disponibilidad de plasma, el Hospital de Urduliz se ha consolidado como uno de los puntos que acercan la donación a la ciudadanía. Desde 2024, un equipo sanitario del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) se desplaza mensualmente al centro hospitalario gracias a la colaboración establecida con la OSI Uribe.

En los dos años transcurridos desde el inicio de esta iniciativa se han contabilizado 99 donaciones realizadas por 60 personas. La finalidad es facilitar la participación de los donantes de la comarca de Uribe, evitando en la medida de lo posible desplazamientos a otros centros y acercando el proceso a su entorno habitual.

Las próximas oportunidades para donar plasma en el Hospital de Urduliz serán los días 14 de septiembre y 19 de octubre. Para participar será necesario solicitar cita previa a través de los canales habilitados por Osakidetza.

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El objetivo es llegar a 5.000 donantes habituales

La iniciativa desarrollada en Urduliz forma parte de un programa más amplio en el que participa Osakidetza, integrado a su vez en un proyecto europeo orientado a impulsar la donación de plasma. El propósito es aumentar la autosuficiencia y elevar tanto el número de donaciones como el de personas que colaboran de forma habitual.

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Actualmente, Euskadi cuenta con cerca de 3.000 donantes de plasma, que realizan aproximadamente dos donaciones al año. El objetivo del Servicio Vasco de Salud es alcanzar los 5.000 donantes habituales y que estos efectúen una media de cuatro donaciones anuales, lo que permitiría llegar a las 20.000 extracciones al año.

El plasma es un recurso de especial importancia en el ámbito sanitario y cuenta con múltiples aplicaciones terapéuticas. Puede utilizarse directamente en transfusiones destinadas a pacientes con determinadas patologías, entre ellas personas con enfermedades hepáticas, grandes quemaduras o que han sido sometidas a trasplantes.

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Además, resulta fundamental para la elaboración de distintos medicamentos. Entre ellos se encuentran las inmunoglobulinas y la albúmina, utilizadas en tratamientos relacionados con inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas, patologías autoinmunes o hemofilia.

El plasma recogido se distribuye a los hospitales bajo estrictas condiciones de calidad y seguridad cuando su utilización es necesaria. Una parte también se somete a un proceso técnico para obtener medicamentos que posteriormente son administrados a los pacientes a través de las farmacias hospitalarias.

Osakidetza subraya, además, que el plasma obtenido dentro de su red tiene un destino exclusivamente asistencial y sanitario y no entra en circuitos comerciales.

Una donación que dura menos de una hora

El procedimiento para donar plasma presenta algunas diferencias respecto a la donación convencional de sangre. En Euskadi se utiliza la técnica de la plasmaféresis, mediante la que se extrae únicamente este componente sanguíneo.

Durante cada sesión se pueden obtener entre 600 y 750 mililitros de plasma, en un proceso especializado que se completa en menos de una hora. La rápida recuperación del plasma permite, además, realizar donaciones con mayor frecuencia que en el caso de la sangre convencional.

Así, una persona puede donar plasma una vez al mes y hasta 12 veces al año, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Para poder participar es necesario gozar de buena salud general, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.

Las personas interesadas en participar en las próximas colectas de Urduliz deberán pedir cita previa. Esta gestión puede realizarse a través del Portal Móvil de Osakidetza, desde donde también es posible consultar información como el grupo sanguíneo o las alertas de donación. También se puede solicitar a través de la página web de Osakidetza, en el apartado específico de Euskadiko Odol Emaileak, o llamando al teléfono 900 30 34 04 del CVTTH.

La red de puntos habilitados para la donación de plasma en Euskadi incluye, además del Hospital de Urduliz, el Hospital San Eloy, el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos ubicado en el Hospital Universitario de Galdakao, el centro de salud Durango-Landako y el de Bombero Etxaniz, en Vizcaya. En Guipúzcoa se puede donar en el Hospital de Eibar, el centro de salud de Arrasate y Donantes de Sangre Guipúzcoa, en San Sebastián-Donostia. En Álava, el punto habilitado se encuentra en el centro de salud de Olaguibel, en Vitoria-Gasteiz.