Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica

Es "prácticamente seguro" que el verano supere en 2,5 ºC el promedio del promedio de referencia 1991-2020

Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada salvo en el litoral mediterráneo

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Tras el paso de una borrasca que ha desplomado los termómetros en la mitad oeste peninsular, las temperaturas subirán este fin de semana en la mayoría del país, poniendo fin a un verano meteorológico que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) será el más cálido de la serie histórica.

A dos días de que acabe el 'verano meteorológico' (del 1 junio al 31 de agosto), la Aemet cree que es "prácticamente seguro" que el verano supere en 2,5 ºC el promedio del promedio de referencia 1991-2020.

El segundo verano más cálido fue el pasado, con 2,2 ºC por encima de la media, y el tercero, el de 2022, que rebasó la temperatura media en 2,1 ºC, precisa la Aemet en su cuenta de X.

Este año, desde mediados de mayo, las temperaturas han sido claramente superiores a las normales, salvo en breves periodos a principios de junio, finales de julio y otro periodo algo más largo a finales de agosto, apunta la Aemet.

Este fin de semana, después de unos días en que media España (en el oeste y la zona centro) los termómetros hayan marcado entre 7 y 13 ºC por debajo de lo normal -Madrid registró una máxima de 21,4 ºC el jueves-, las temperaturas subirán en gran parte del país.

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El tiempo del sábado

Para este sábado, la Aemet espera una jornada marcada por un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

La llegada de un frente poco activo, dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales en Asturias y Galicia, y que podrían ser algo más abundantes en el oeste de Galicia.

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También habrá intervalos nubosos en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León, y en la isla de canaria de La Palma, según el pronóstico de la Aemet.

Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada salvo en el litoral mediterráneo, este de Baleares y áreas del oeste de Galicia, donde se mantendrán sin cambios o con algunos descensos.

Así, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, en puntos de Mallorca y en las depresiones del nordeste, mientras que las mínimas descenderán en Baleares y el Levante, aunque no bajarán de los 20 grados.

Este sábado, el calor se extenderá por el país y las temperaturas más altas se esperan en Córdoba, con 36 ºC, seguida Sevilla, con 35 ºC, y de Granada, Lleida, Murcia y Zaragoza, con 34 ºC. Las mínimas, por su parte, se registrarán en León (9 ºC), Soria y Salamanca (10 ºC), Ávila, Cuenca, Burgos, Valladolid y Palencia, con 11 ºC, y Zamora (12 ºC).

El tiempo para el domingo

Para el domingo, se mantendrá la situación anticiclónica con cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en Galicia y el área cantábrica, donde se esperan precipitaciones débiles, como en Canarias, donde la Aemet prevé intervalos nubosos en el norte de las islas y alguna precipitación débil en La Palma.

Las temperaturas aumentarán de forma ligera o moderada en la mayor parte de la península y solo se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en el oeste de Galicia para las mínimas.

El domingo se superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca y nuevamente se darán noches tropicales que no bajarán de los 20 grados, en el Mediterráneo y puntos del Guadalquivir.

Las máximas para mañana se esperan en Córdoba (37 grados), Granada, Zaragoza, y Sevilla (36), seguidas de Jaén, Murcia, Teruel y Lleida (35), y las mínimas en Soria, Palencia, Lugo, Burgos y León (12 grados).