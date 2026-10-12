Maitena Berrueco 12 OCT 2026 - 04:30h.

De viviendas asequibles promovidas por la Obra Social de La Caixa a 13 años después, estar en manos de un fondo buitre

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Vitoria-GasteizNi un alma, alrededor de este edificio de ventanas estrechas que se levanta en el barrio vitoriano de Zabalgana reina la calma, al menos en apariencia, porque tras esos muros, la mayoría de sus residentes viven atemorizados ante la perspectiva de tener que salir de sus casas y quedarse en la calle. El nuevo propietario del bloque no quiere prorrogar los contratos de alquiler, régimen en el que viven las inmensa mayoría de los residentes, y algunos pisos, aun con los inquilinos dentro, ya se ofertan a la venta en portales inmobiliarios.

La mayoría de los residentes de los portales 39, 41, 43 y 45 de la Avenida de Los Derechos Humanos, viven en régimen de alquiler, los inquilinos más antiguos llegaron en 2013 cuando se hizo la entrega de llaves de estas 96 viviendas asequibles, promovidas por la Obra Social La Caixa. 13 años después, el propietario del edificio es un fondo de inversión privado que no quiere renovar los contratos a sus inquilinos.

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El temor se ha extendido por los rellanos de los cuatro portales. Un miedo que se acrecienta por la falta de información, casi con tanta rapidez como algunas de este centenar de viviendas ha ido deteriorándose con el paso de los años y la falta de mantenimiento.

Pisos ya en venta, con inquilino dentro

Los pisos de entre 76 y 86 metros cuadrados se alquilaron a familias que necesitan acceder a una vivienda a un precio asequible, pagaban alquileres desde 400 euros al mes, sin incluir los gastos de comunidad. Un buen día, según han contado los vecinos a la cadena Ser, desaparecieron las placas de ‘alquiler social’. A mediados del año pasado, los vecinos se enteraron de que La Caixa ya no gestionaba el alquiler y que lo habían vendido a un fondo de inversión privado de Madrid llamado Farley ITG S.L.

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Los nuevos propietarios no parecen interesados en prorrogar los contratos de alquiler de la inmensa mayoría de los residentes, solo unos pocos tienen las viviendas en propiedad. Algunos hablan de que la nueva empresa les ha ofrecido compensaciones económicas por entregar las llaves, otros que les han propuesto comprar la vivienda por precios desorbitados y hay quien incluso, ha descubierto en un portal inmobiliario una foto de su propio piso en venta.

Bajo el título “Adquiera hoy su futuro hogar y genere rentabilidad desde el primer día”, en Idealista se anuncia este piso de 100 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños, en venta en Avenida de los Derechos Humanos por 225.000 euros. Eso sí, el anuncio advierte que es “una vivienda con inquilino”, hasta el 31 de julio de 2027, pero que “la operación puede financiarse mediante entrada e hipoteca, mientras que la renta del alquiler puede cubrir gran parte de la cuota”. Entre las ventajas, el comprador contará, además, con el historial de pago del inquilino y con garantías que aportan seguridad a la inversión.