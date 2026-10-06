Maitena Berrueco 06 OCT 2026 - 07:30h.

Bajo el lema 'Ikaskiderik ez etxerik gabe' (Ningún compañero de clase sin hogar) ante los desahucios de dos familias del centro

Saioa, vecina de Los Ochos, en vilo por si le echan de su casa: "Tengo miedo y dos hijos pequeños, ¿A dónde vamos a ir?"

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Vitoria-GasteizEl desahucio de Mari Carmen, de 87 años abrió el debate de la Vivienda en España y despertó la movilización social, pero no logró impedir que, tras ella, varias familias fueran desalojadas de sus viviendas en Euskadi. Lanzamientos en los que, además, había menores de edad implicados.

Solo un día después del lanzamiento de la anciana madrileña, una familia con dos hijos menores era obligada a abandonar el que había sido su hogar durante 14 años en Vitoria. Una semana después, el viernes 2 de octubre, otra familia con dos menores era desahuciada en la calle Cercas Bajas de la capital alavesa, mientras en el Congreso de los Diputados se debatían los decretos de vivienda.

El goteo no cesa y este mes de octubre están programados otros dos desahucios con la ciudad de Vitoria como escenario. Uno de ellos, este mismo lunes 5 de octubre; el próximo, el 23 de este mes. Dos familias, con seis y dos menores, respectivamente, a su cargo, se van a quedar sin casa.

Sin alternativa habitacional, esas dos familias viven angustiadas la cuenta atrás para sus respectivos lanzamientos. Pero no están solas, la Comunidad Educativa de la Ikastola Abendaño, a la que pertenecen las familias afectadas, se han concentrado este lunes por la mañana para reclamar la paralización de los desahucios.

Con ocho hijos, en la calle

La Asociación de Familias de Abendaño, junto a profesores y alumnos, frente al centro ha reclamado una alternativa habitacional "digna, adecuada y estable", antes de que se queden en la calle. La asociación pide la coordinación de las instituciones, entre ellas, Ayuntamiento de Vitoria y Gobierno vasco, y que se tenga especialmente en cuenta la situación de los ocho menores y la continuidad de su entorno escolar y social.

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El Mouktar es padre de seis hijos y este mes de octubre está previsto que toda su familia tenga que abandonar la casa en la que llevan viviendo desde 2018 y abonando los pagos debidamente. Cuando el contrato llegó a su fin, el propietario se negó a renovarlo y este padre comenzó a buscar una vivienda “incansablemente” y a pedir ayuda. Todo ha sido en balde. El proceso de desahucio se puso en marcha y ahora amenaza con dejarle a él y a toda su familia "en la calle".

Durante su intervención, ha pedido ayuda las instituciones vascas para que “no permitan que nos quedemos en la calle”, en este sentido, solicita “una alternativa de vivienda digna de manera urgente, hasta que nuestra situación logre estabilizarse”.