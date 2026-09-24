Maitena Berrueco 24 SEP 2026 - 14:11h.

Un fondo buitre compró las casas de un centenar de familias y no quieren renovar sus contratos de alquiler

Denuncian que algunos pisos ya se ofertan en plataformas inmobiliarias de internet aun con sus inquilinos viviendo en ellas

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BilbaoA Saioa Garrido, vecina de Los Ochos en Erandio, se le “cae la casa encima” cada vez que cierra la puerta de su ático, en el que reside desde hace ocho años con su marido y sus dos hijos mellizos de nueve años. “Tengo miedo”, confiesa. Una sensación que comparte con más de cien familias que viven en alguno de los 12 portales de esta plazoleta de Erandio y que temen perder sus casas. Un fondo buitre las compró y no quiere renovar los contratos de alquiler sino venderlas a un precio inasumible para muchos de los actuales inquilinos.

El desahucio de Mari Carmen en Madrid, este pasado jueves, se ha vivido en este vecindario “con mucha pena” y, 24 horas después, “seguimos super impactados con lo que vimos”. En Los Ochos llevan años viendo las orejas al lobo.

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Cuando Saioa, originaria de Basauri, fue madre, vivían en un quinto piso sin ascensor y subía a diario, con sus dos hijos, “a cuestas”, recuerda. La familia decidió mudarse a esta zona de Tartanga, porque “buscábamos un piso con ascensor en el que entrara el carro gemelar”. Pagan 990 euros por un ático con dos habitaciones, dos baños y una cocina "minúscula". En estos años, han tenido que lidiar con goteras y humedades, pero este es su hogar, "mis hijos van aquí a la escuela, tienen sus amigos y están angustiados porque no se quieren ir”.

Mariví, de 78 años podría ser la primera

El contrato de alquiler les vence en febrero de 2028 y “no tenemos un ‘plan b’”, en un municipio en el que "no hay nada en alquiler". De momento, “nadie nos ha notificado que tenemos que abandonar el piso”, pero temen que les ocurra como a su vecina Mariví, de 78 años y que puede ser la primera de todos ellos, en quedarse sin casa el próximo 1 de octubre.

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La madre de Óscar Leal, de 75 años “está medicada para los nervios y por las noches no puede dormir pensando en que va a perder su casa”, relata este vecino que vive junto a sus progenitores en uno de los pisos de Los Ochos desde hace ocho años. “Por entonces, pagábamos entre 500 y 600 euros mensuales”, recuerda. Hoy, por el mismo piso, de tres habitaciones, un baño y un aseo, salón y una cocina “pequeñita”, desembolsan 980 euros al mes. “El piso es majo pero los materiales no son buenos como para pretender venderlo por 400.000 euros”, denuncia.

"La tendrán que sacar los GEO"

Innocaixa, inmobiliaria de la Fundación La Caixa y propietaria de los inmuebles, los vendió al fondo buitre Mosaic, gestionado por Morgan Stanley, y los nuevos propietarios quieren ahora vender los pisos. “Cuando van venciendo los contratos, le ofrecen una cantidad y si el inquilino la rechaza, llevan adelante el desahucio”, cuenta. Este próximo 1 de octubre vencen los primeros contratos, como el de Marivi, que “ya ha dicho que no se va a mover y que la tendrán que sacar los GEO”, añade Óscar.

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Algunos pisos, “aun con los inquilinos viviendo en ellos”, ya se han empezado a publicitar en plataformas inmobiliares, por cerca de 300.000 euros, apuntan algunos vecinos que no piensan cejar en su lucha por defender sus casas. El precio de venta es inasumible para la mayoría de ellos, pero es que “ni siquiera valen eso”. Goteras, humedades y suelos destrozados son algunos de los desperfectos que relatan los vecinos en unos pisos “majos” pero “no construidos con materiales de calidad como para valer esas cantidades que piden ahora”.