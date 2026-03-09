Egoitz Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualó la mejor puntuación histórica

El nombre del joven skater ya suena para los Juegos Olímpicos de 2028

El español Egoitz Bijueska se proclamó campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de 'Park' con una exhibición este pasado domingo 8 de marzo en la cita celebrada en el Parque Candido Portinari de Sao Paulo, Brasil.

A sus 15 años, el skater vasco se llevó la final de 'Park' masculino que correspondía al Mundial de 2025, pero que fue celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma.

Una puntuación histórica

Bajo la presión del local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualando la mejor puntuación histórica, su primera medalla en un Mundial absoluto y de oro. Tercero fue el estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, fue octavo.

El joven es el primer campeón del mundo español en ganar en la modalidad de 'Park', una diciplina en la que los ejercicios de skate se realizan en circuitos cerrados con forma de cuenco y que se caracterizan por sus numerosas rampas y curvas, puntuando principalmente los trucos aéreos y aquellos realizados en los bordes de las paredes.

Nuevos retos para el joven skater

El nombre de Egoitz Bijueska ya suena para los Juegos Olímpicos de 2028, una nueva competición a la que el deportista se podría enfrentar, sumando nuevos retos a su carrera deportiva. Su éxito en la World Cup de Roma en el año 2025, ya generó asombro en cuanto al joven skater, que consiguió el oro con tan solo 14 años.