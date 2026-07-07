Maitena Berrueco 07 JUL 2026 - 05:30h.

Este triunfo confirma una temporada excepcional, en la que se ha llegado a coronar campeón del mundo

Egoitz Bijueska, el adolescente de Bilbao que ha logrado hacer historia en el mundo del skate

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Bilbao"Me cuesta creer que haya conseguido un logro tan grande con tan solo 15 años”, con estas palabras se expresaba, hace solo unos meses, Egoitz Bijueska al convertirse en campeón del mundo con tan solo 15 años en el Mundial de Sao Paulo. Cuesta creer que el bilbaíno no empiece a acostumbrarse, cuando no deja de hacer historia. Su último logro, convertirse en el primer skater a nivel estatal en subir a un podio en la historia de los X Games, la competición de deportes de acción más prestigiosa del mundo.

Lo ha vuelto a hacer hace solo unas horas en Japón, donde ha conquistado la medalla de oro en la modalidad de Skateboard Park Masculino de los X Games Chiba 2026. El oro llega apenas una semana después de su debut en los X Games, donde ya sorprendió con una medalla de plata en Sacramento.

Esta era la segunda vez que el skater vasco participa en estos campeonatos, en esta ocasión invitado por la organización, y aquí, el jovencísimo skater bilbaíno ha logrado una puntuación de 92.16, superando al estadounidense Tom Schaar, segundo con 91,33, y del australiano Keegan Palmer, tercero con 91,00. Egoitz Bijueska ha conquistado la medalla de oro en la modalidad de park, logrando así su primera victoria en la competición.

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Los XGames reúnen a lo mejores deportistas en las modalidades de skateboard, BMX y MotoX. Bijueska ha logrado el triunfo en la modalidad de park, aunque también ha competido en la de vert, una disciplina en la que los riders enlazan trucos a gran altura sobre una rampa en forma de U, siendo valorados por la dificultad, la ejecución y el estilo de sus rondas; en ella firmó un séptimo puesto.

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De promesa a ser uno de los mejores

Con estos dos podios consecutivos, el joven vizcaíno se consolida como el único skater del estado español que ha subido al podio en la historia de los X Games. El de Bilbao atraviesa un excelente momento, tras proclamarse campeón del Mundo de 2025 el pasado mes de marzo. El joven rider no para de demostrar que ha dejado de ser promesa para convertirse en uno de los mejores skaters del circuito internacional.

Además de ser el actual campeón del mundo de Park por la World Skate, en el World Skate Tour ha dejado patente su regularidad con un bronce en la prueba disputada en Ostia, Italia, en la que ya venció en 2025. A ello se suman otros resultados destacados en Vert, como el tercer puesto logrado en el Vert Alert de Tony Hawk en 2025 y otro podio en el Vert Battle de Curitiba.

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Egoitz no consiguió en las Olympics Qualifying Series el billete para disputar los Juegos de París, pero todo hace indicar que será una de las estrellas en la próxima cita olímpica que se celebrará en Los Ángeles y para la que las pruebas puntuables ya han comenzado.