Maitena Berrueco 16 OCT 2026 - 05:30h.

El Ayuntamiento de Elciego pagará el 20 por ciento del tratamiento, hasta 600 euros por vivienda

Rubén Bueno, experto en plagas, sobre cómo acabar con las termitas: "No sirve ningún remedio casero para exterminarlas"

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Vitoria-GasteizUna cueva que no se conocía bajo el bar pudo ocasionar que el suelo de un establecimiento de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) colapsara hace unos días de madrugada provocando la caída de la estructura y dejando a 12 personas heridas. Sin embargo, el 'run run' que se extendió con rapidez por el pueblo y los municipios cercanos apuntaba a las termitas. Los técnicos deberán confirmar aún la causa del derrumbe que va a obligar a derribar el edificio.

En núcleos urbanos de enclaves rurales de la zona, conocen bien el poder destructor de estos insectos, que llegan sin haber sido invitados y se alimentan en sigilo de edificaciones antiguas de madera hasta, en muchas ocasiones, conseguir derrumbarlas. El deterioro es progresivo, pero sobre todo silencioso, por eso, para cuando se detecta la plaga muchas veces es tarde. "Ponen en riesgo la seguridad de las personas y pueden generar importantes pérdidas económicas", advierten desde el Ayuntamiento de Elciego en Rioja Alavesa, donde "hemos constatado que varios edificios están afectados por esta especie de xilófagos".

Cualquier elemento estructural de madera, desde vigas, a suelos, techos o muebles son atacados con voracidad por estos insectos, que se alimentan de la celulosa de la madera, y contra los que los expertos advierten de que no existe un remedio casero capaz de erradicarlos. El único sistema eficaz consiste en destruir el nido al completo implantando sistemas de cebos de precisión, mediante los cuales las obreras ingieren y transportan el agente activo hasta el corazón de la colonia.

600 euros por vivienda

En la comarca de Rioja Alavesa llevan años sufriendo la presencia de termitas en algunas de sus edificaciones. Hace ahora cinco años dio la voz de alarma el municipio de Baños de Ebro, también lo han hecho en Labastida o, más recientemente, en Elciego.

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Precisamente, en esta última localidad alavesa, el Ayuntamiento ha dado luz verde a su ordenanza de ayudas contra las termitas para promover e impulsar los tratamientos, realizados por empresas especializadas, con el objetivo de eliminar las termitas en los inmuebles urbanos del municipio. Sin una sola alegación durante la exposición pública, el BOTHA publica ya el texto íntegro: el Ayuntamiento pagará el 20% del tratamiento, hasta 600 euros por vivienda, y reserva 25.000 euros para este 2026.

La ayuda de Elciego cubrirá el 20 por ciento del coste total del tratamiento, con un máximo de 600 euros, y se concederá una por edificio o, si es residencial, una por cada vivienda catastrada. Podrán pedirla propietarios, arrendatarios u ocupantes que hayan contratado a una empresa especializada en 2026 o en los tres años anteriores, estén al corriente con la Seguridad Social, Hacienda y el propio Ayuntamiento y no hayan cobrado esta ayuda por el mismo edificio en los dos últimos años.

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Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica, con el DNI o CIF, la declaración responsable, la ficha de alta de terceros y la factura del tratamiento con su justificante de pago. El plazo será de dos meses desde que el BOTHA publique la convocatoria anual, que todavía no ha salido. Después, el Ayuntamiento tendrá otros dos meses para resolver y el dinero llegará por transferencia.

Las termitas son insectos sociales que viven en colonias y que presentan una alta capacidad de invasión debido principalmente a su rápida tasa de reproducción, el gran número de individuos por colonia y la fusión de las mismas en lugares donde ha sido introducida. Toleran bajas temperaturas, aunque muestran una mayor voracidad a temperaturas cercanas a los 34ºC. En los lugares en los que se ha introducido las poblaciones de termitas producen daños estructurales en edificios y mobiliario urbano, afectan a árboles, cultivos, etc.