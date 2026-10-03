El suceso ocurrió a las 5:25 horas de la madrugada en el local Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra, La Rioja

Ocho personas con heridas o lesiones leves en su mayoría fueron evacuadas a centros sanitarios tras el incidente

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LogroñoUn total de 12 heridos ha dejado el derrumbe del techo de un bar en el que había en esos momentos 50 personas en un pueblo de La Rioja. Concretamente en el local llamado Tempranillo en San Vicente de la Sonsierra.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el suceso se registró a las 5:25 horas de la madrugada por causas que se investigan. Emergencias recibió el aviso del incidente y movilizó a numerosos efectivos.

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El establecimiento tenía licencia de apertura hasta las 6 horas. En una primera instancia, trasladan que se habría caído el suelo del inmueble y más tarde parte del techo también, acumulándose cantidad de escombros en el interior.

Al lugar, ubicado en la calle Zumalacárregui número 8, se desplazaron cuatro ambulancias, dos coches de Cruz Roja y varios vehículos con diez bomberos, aparte de un técnico de protección civil y arquitectos aparejadores.

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Ocho evacuados a centros sanitarios

Igualmente se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Badarán, Fuenmayor, Navarrete y una combinada entre San Asensio y Baños. Un perro rastreó y verificó que no había ninguna persona atrapada.

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Los sanitarios atendieron a una docena de heridos de diversa consideración, siendo ocho los que después fueron evacuados a centros sanitarios de La Rioja. Seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro.

De ellos, la mayoría eran de carácter leve, mientras que un hombre tenía una posible fractura en la pierna y una herida abierta.

La Guardia Civil ha señalado que, en una vivienda contigua al bar, también se derrumbó una pared. En esta casa no había nadie en su interior y, por lo tanto, no hay afectados ni atrapados bajo los escombros.