Rocío Molina 05 MAY 2026 - 16:54h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido testigo de un fenómeno natural que se ha producido en su casa

Marina Ruiz recuerda a su amiga Patricia Rite tras recibir una serie de señales: "He flipado"

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Marina Ruiz se ha llevado un buen susto al encontrarse con un fenómeno natural en su casa para el que al principio no ha encontrado una explicación. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha visto inmersa en una especie de película de terror al más puro estilo de 'Cuando ruge la marabunta' al ser sorprendida por una plaga de termitas aladas que ha comenzado a devorar una madera de su vivienda.

La irrupción masiva que ha sufrido sin notar nada ni ver nada que le hiciera sospechar que había un nido subterráneo es algo que ha dejado muy impresionada a la exnovia de Omar Sánchez. Como si se tratase de un documental, la influencer de 32 años ha cogido la cámara y ha tratado de grabar lo que ha podido para demostrar que era real lo que a ella tanto le ha sorprendido.

"Esto estaba hace un rato lleno de bichos de esos que han salido todos volando. Son termitas aladas. Brutal la naturaleza", ha narrado la andaluza de lo que ha sido testigo y de lo que después se ha informado para poder contarlo bien en sus redes.

Este fenómeno que tanto ha alarmado a Marina Ruiz tiene una explicación muy concreta que ella misma ha buscado: se trata de un "enjambre o vuelo nupcial" de termitas subterráneas. ¿Cuándo ocurre? Según ha escrito la que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso' se produce cuando una colonia madura decide que es el momento de expandirse, liberando a cientos de reproductores alados que emergen simultáneamente de las grietas.

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¿Cuándo las termitas hacen el vuelo nupcial?

Para Marina Ruiz, la visión de estos insectos en su casa y luego levantando el vuelo a la vez ha sido de absoluto terror, sin embargo, ha tratado de buscar la razón que ha dado lugar a este fenómeno natural para quedarse tranquila.

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Según ha consultado, este brote que ha presenciado es algo normal en esta época del año. En zonas como en España, la llegada de la primavera y el inicio del verano es un disparador perfecto por las temperaturas cálidas y la humedad existente tras los días de lluvia. La ausencia de viento fuerte crea el escenario ideal para que estos insectos abandonen la seguridad del nido y se lancen al exterior.

Una vez fuera el objetivo de estas termitas es tan breve como vital. Tras un vuelo corto, los ejemplares pierden las alas, se emparejan y los supervivientes buscan un lugar adecuado para enterrarse y fundar nuevas colonias. Una situación que Marina Ruiz ha vivido como testigo de excepción en su casa y que le ha dejado muy impresionada.