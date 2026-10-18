Maitena Berrueco 18 OCT 2026 - 10:30h.

Las familias de varios centros, hartas de la situación, han protestado públicamente por las condiciones de algunos colegios

El colegio vasco que entra en el ranking Forbes de los mejores de España

Compartir







Bilbao"No podemos darles de comer asegurando las condiciones sanitarias". Alto y claro, las familias de los alumnos de escuelas infantiles de Bilbao denuncian que la suciedad campa a sus anchas en algunos centros escolares por la "falta de solución por parte del ayuntamiento" al conflicto laboral que mantiene a las trabajadoras de limpieza en huelga desde el pasado 23 de septiembre y que "ya está teniendo consecuencias directas en las haurreskolas y en las familias, no pudiendo llegar a darles de comer asegurando las condiciones sanitarias". Reclaman medidas urgentes y dejan de manifiesto que "estamos con las trabajadoras de limpieza ,que llevan tiempo reclamando condiciones laborales dignas".

No ha pasado aun un mes desde que las trabajadores del servicio de limpieza en interiores de edificios municipales de Bilbao se declararan en huelga, casi recién inaugurado el curso escolar. Tres semanas después, algunos centros educativos públicos de la capital vizcaína empiezan a acusar la falta de limpieza y mantenimiento en unas instalaciones en las que a diario pasan muchas horas, las niñas y los niños.

PUEDE INTERESARTE Profesores y alumnos de un instituto de Vitoria salen de las aulas para exigir frenar el inminente desahucio de tres de sus alumnos y su familia

Las familias de algunos de estos centros llevan días advirtiendo de que la situación es insostenible y que los pequeños están conviviendo con baños sucios, malos olores, residuos por los suelos y hasta insectos, como cucarachas en algunos espacios.

Apoyo a las limpiadoras

Los afectados de las escuelas infantiles, las haurreskolas, hacen responsable al Ayuntamiento de Bilbao por no poner fin a este conflicto laboral, del que no hacen responsable a las trabajadoras que “llevan tiempo reclamando condiciones laborales dignas” poque “unas haurreskolas dignas necesitan también trabajos dignos”.

PUEDE INTERESARTE Así es el día a día del servicio doméstico en las casas de los más ricos: de limpiadoras que trabajan en pañales a guardianes de rosas

En concreto, las familias de la Haurreskola de San Inazio se concentraron este mismo jueves para reclamar que se desbloquee este conflicto laboral. Por su parte, el Ampa del Colegio Público Fray Juan de Zorrotza ha denunciado, a traves de un comunicado, en las últimas horas que un alumno sufrió una fractura en la pierna tras caerse al suelo después de pisar un tetrabrik en el colegio. Lamentan que las condiciones de higiene y seguridad no están garantizadas y algunas familias ya verbalizan que se “les rompe el corazón” de tener que dejar así a sus hijos en el colegio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las cerca de 400 trabajadoras de la limpieza de edificios municipales de la capital vizcaína reclaman mejores condiciones laborales y salariales y que, entre otras cuestiones, se les equipare el salario base con el del personal de limpieza viaria. Estas profesionales subcontratadas, están encargadas de mantener impolutas las bibliotecas, las escuelas y los centros municipales, entre otras instalaciones. Denuncian contratos parciales, jornadas de menos de 20 horas semanales, cargas de trabajo insostenibles y discriminación de género.