Inés Gutiérrez 17 JUN 2026 - 14:42h.

Un colegio en Euskadi se ha colado en la prestigiosa revista Forbes como uno de los mejores de España

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MadridAunque cada centro educativo tiene sus particularidades y su propia identidad, todos ellos comparten el objetivo de ofrecer a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder crecer en todos los ámbitos. En este exigente camino, nos podemos encontrar con diferentes niveles pedagógicos. Unos exigirán más, otros menos. Esto es lo que tiene en cuenta la revista Forbes para crear su lista con los 100 mejores colegios de España. Una lista, en la que se ha colado en primer puesto un colegio vasco y que analiza escuelas e institutos concertados o privados, odenándolos de manera alfabética.

Para su elaboración se tienen en cuenta diferentes parámetros, de hecho la revista establece siete bloques que puntúan de manera diferente. Estos bloques contemplan criterios como la cantidad de alumnos por clase, las asignaturas optativas o de refuerzo, la accesibilidad, las notas medias finales de los alumnos o el número de idiomas, pero también las infraestructuras del centro, la seguridad, el precio o si los estudiantes deben llevar uniforme o no.

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El top 5 de colegios de Euskadi

Estar en los puestos más altos de esta lista es una cuestión de calidad, por supuesto, pero también de suerte, porque, como hemos apuntado antes, el resultado final de los 100 mejores se publica por orden alfabético. Eso no quita méritos a los centros que han conseguido aparecer en ella, porque es una lista que se actualiza cada año, por lo que nadie debe dormirse en los laureles.

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El Ayalde-Munabe, de Loiu (Vizcaya), es uno de los primeros centros de Euskadi que aparece en la lista. El proceso de enseñanza se lleva a cabo en tres lenguas, español, inglés y euskera, e imparten una metodología de la que fueron pioneros en el País Vasco. Cuenta con cinco Comedores, dos polideportivos y siete patios. El colegio se fundó en 1975, pertenece a la prelatura cristiana del Opus Dei y la educación ha estado, al menos hasta el curso 2023-2024, segregada por sexos, ya que sólo admiten alumnos varones.

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Este es el primer centro que nos encontramos en la lista, pero no es el único de Euskadi: