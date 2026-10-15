Maitena Berrueco Europa Press 15 OCT 2026 - 13:54h.

El 23 de octubre está fijado en Vitoria el lanzamiento de esta familia con seis hijos menores, de entre 7 y 17 años

Un colegio de Vitoria se moviliza contra dos desahucios de dos familias del centro con ocho niños

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Vitoria-GasteizEl Moukhtar, su mujer y sus seis hijos menores, de entre 7 y 17 años, llevan desde 2018 viviendo de alquiler en el barrio vitoriano de Sansomendi. En estos ocho años, no ha habido un solo impago, pero el contrato tocaba a su fin y el propietario de la vivienda no quiso renovarlo. Tras un año buscando una vivienda de alquiler para poder mudarse, sin éxito, el próximo 23 de octubre está previsto, si nadie lo remedia, que esta familia de Vitoria se quede en la calle.

Este jueves 15, por la mañana, los profesores y alumnos del instituto en el que estudian los tres hermanos mayores de la familia, han salido a la calle para exigir que se frene este lanzamiento que va a dejar a una familia con seis menores a su cargo sin techo. Octubre está siendo un mes fatídico en Vitoria, con varios desahucios, en los que ha habido menores implicados, ejecutados y al menos, este otro previsto.

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Les desahucian sin que el Ayuntamiento les haya ofrecido una alternativa habitacional, denuncian desde el Sindicato Socialista de Vivienda. En su último encuentro se limitaron a entregar a la familia “dos hojas con listas de hoteles, viviendas particulares o apartamentos turísticos”, para que “ellos mismos, por su cuenta, alquilen un alojamiento privado”.

A poco más de una semana para que se cumpla el plazo fijado para el desahucio, el instituto Miguel de Unamuno de Vitoria, donde estudian tres de los seis hermanos que van a quedarse sin casa, se ha movilizado para denunciar de manera pública el inminente desahucio de esta familia con seis menores a su cargo. Profesores, alumnos, compañeros de clase de los chavales afectados se han concentrado este jueves 15 para alertar de la situación de "extrema vulnerabilidad" a la que se van a ver abocados estos estudiantes, sus hermanos y sus progenitores si finalmente, el lanzamiento se ejecuta como está previsto el día 23.

En paro, seis hijos y sin alternativa

El Moukhtar, actualmente en paro, y su familia no viven buenos momentos. Pero no están solos, junto a ellos, además de la comunidad educativa del IES Miguel de Unamuno está también, el Sindicato Socialista de Vivienda que lleva tiempo acompañándolos, asesorándolos y defendiendo sus intereses ante los servicios sociales, al mismo tiempo, organizándose para frenar el lanzamiento vía judicial. Un opción que, dada la cercanía de la fecha de lanzamiento, cada vez parece más improbable. Sin embargo, aún les queda un as en la manga: la movilización social, porque “ninguna transformación real vendrá de la mano de los partidos políticos. Como siempre ha sucedido, los grandes cambios vienen de la calle”.

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Así han convocado varias movilizaciones. La primera será una asamblea, el próximo viernes 16 de octubre, a las 19:00 horas para organizar la respuesta al desahucio, en la calle Venezuela, 10. El martes 20 de octubre, a las 19:00 horas se llevará a cabo una fotografía masiva de solidaridad junto a diversos agentes sociales, en el centro cívico de Lakua, en la entrada del campo de fútbol, frente al aparcamiento. Además, el viernes 23, fecha en la que está previsto que se ejecute el desahucio, desde las nueve de la mañana se movilizarán frente al desahucio, en la Avenida de los Huetos, 28.

Desde el comienzo de octubre, al menos, dos familias con menores han sido desahuciadas en la capital alavesa. El Sindicato Socialista de Vivienda hace responsable al PSOE y al PNV, que conforman el equipo de gobierno municipal, de permitir que se siga expulsando de viviendas en Vitoria a familias vulnerables y que además, les nieguen “sistemáticamente” alternativas habitacionesa. En este sentido, denuncian que se han ofrecido copagos en un albergue y dado listas con apartamentos turísticos y pisos privados, como solución a algunas de estas familias.