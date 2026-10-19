Maitena Berrueco 19 OCT 2026 - 19:30h.

Alokaplus responde a los impagos o daños, para luego reclamárselos a los inquilinos por vías judiciales

Miedo en un edificio de Vitoria: no les renuevan los alquileres asequibles y los vecinos temen quedarse en la calle

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Vitoria-GasteizEn Euskadi, hay alrededor de 25.000 viviendas vacías, solo en los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. A pesar de ser localidades en las que hay una alta demanda, muchos propietarios temen poner sus viviendas en alquiler por miedo a posibles impagos o incluso, a que tengan que costear los desperfectos que puedan ocasionar los inquilinos. El Gobierno Vasco pretende solucionar esos miedos con un seguro público y gratuito para los propietarios. Se llama Alokaplus y acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Alokaplus cubrirá las rentas impagadas, los suministros que haya tenido que abonar la persona propietaria y los desperfectos ocasionados en la vivienda por culpa o negligencia de la persona arrendataria, siempre que previamente los propietarios hayan presentado una demanda judicial contra el inquilino.

Solo así, el Gobierno Vasco podrá posteriormente, reclamarle, por las vías legales necesarias, directamente desde al inquilino la deuda contraída. Las claves para entender mejor cómo funciona este programa vasco son las siguientes.

Las claves

En primer lugar, la cobertura de este seguro comenzará a computarse desde el momento en que el juzgado admita a trámite la demanda de resolución del contrato y recuperación de la vivienda por falta de pago.

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Con carácter general, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 14 mensualidades. Este límite se ampliará hasta 20 mensualidades cuando la persona arrendataria tenga 35 años o menos, sea mayor de 65 años, forme parte de una unidad familiar monoparental o de una unidad convivencial con menores a cargo o con personas con diversidad funcional o psíquica.

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Pero hay condiciones, las viviendas deben estar en municipios declarados como zonas tensionadas y los propietarios de más de cinco viviendas no podrán acceder a este seguro. Por otra parte, tanto el dueño como el inquilino deben dar su conformidad a adherirse a este seguro, de forma que posteriormente, en caso de producirse alguno de esos supuestos de impagos o desperfectos, el Gobierno Vasco pueda reclamárselos.

El Gobierno Vasco apuesta porque Alokaplus se convierta en la llave para desbloquear viviendas que permanecen vacías “allí donde más falta hace”. En opinión del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, la obligación de la política pública es “desanudar” los miedos e incertidumbres que impiden a los propietarios sacar sus viviendas al mercado del alquiler, “ofrecer garantías” y “convertir hasta 25.000 viviendas bloqueadas en hogares disponibles”.

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Así, mediante una “garantía pública, gratuita y vinculada a precios razonables”, Euskadi da un paso más allá y no se limita a pedir a los propietarios que alquilen sino que “les damos seguridad para hacerlo y evitamos que esa seguridad se traduzca en más costes o barreras para las personas inquilinas”. Este servicio entrará en vigor a principios del próximo mes de noviembre, una vez que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).