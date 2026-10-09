Vivienda lanza una 'calculadora del alquiler' para saber se puede subir la renta o si queda congelada

La calculadora permite conocer a propietarios e inquilino el margen que tienen para subir el alquiler o, por el contrario que se quede congelado

La nueva calculadora de Vivienda para que no te engañen: ¿cuánto te pueden subir el alquiler en 2025?

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El Ministerio de Vivienda ha lanzado una "calculadora del alquiler" que facilita a los inquilinos el cómputo de la actualización de su renta, que queda congelada o sube un 2 % como máximo tras el nuevo decreto de vivienda que deberá votarse aún en la Diputación Permanente.

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Actualizaciones hasta el 31 de diciembre de 2027

Esta herramienta, que se puede consultar desde la web del Ministerio, incorpora en sus cálculos la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda prevista en el real decreto ley.

Esta limitación extraordinaria afecta a todos los contratos cuya renta anual deba ser actualizada a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre de 2027, apunta el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

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Si la renta que paga el inquilino es superior al límite máximo que marca el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (Serpavi) para su zona, la renta debe permanecer congelada.

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De esta forma, la propia herramienta contiene un enlace para conocer si su cuota mensual está por encima de ese límite. Si, por el contrario, la renta es igual o inferior al límite máximo del Serpavi, el casero podrá aplicar la subida convenida, hasta un máximo del 2 %.

Este real decreto de vivienda entró en vigor el jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un día antes. No obstante, para convalidarse deberá pasar por la Diputación Permanente una vez que el Gobierno ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Este real decreto, no así el segundo, es muy probable que salga adelante una vez que el PNV ha confirmado que votará a favor del mismo.